Spider-Man: No Way Home è in uscita tra 10 giorni nelle sale cinematografiche mentre è stato pubblicato il trailer del sequel di Spider-Man: Un nuovo universo, l'acclamato film animato vincitore dell'Oscar 2019 che per primo ha introdotto il Ragnoverso al cinema.

Spiderman – Un nuovo universo: quando esce

Spiderman – Un nuovo universo: quando esce e dove vederlo. Il trailer del sequel di Spider-Man: Un nuovo universo inizia da dove si era concluso Spider-Man: Un nuovo universo con Miles Morales nella sua camera che riceve la visita di Gwen Stacy che appare attraverso un portale, prima che il ragazzo con indosso il suo costume si ritrovi faccia a faccia con Spider-Man 2099.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) debutterà al cinema il 7 ottobre 2022, mentre la seconda parte è prevista per il 2023.

Il sequel, che come si intuisce dal titolo sarà diviso in due capitoli, avrà ancora una volta come protagonista Miles Morales (Shameik Moore), che insieme a Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) sarà trasportato in un altro universo nel quale entrerà in contatto con Miguel O’hara, Spider-Man 2099 (Oscar Isaac). Un personaggio che era già stato presentato nella scena post credit di Spider-Man: Un nuovo universo. Naturalmente, con loro e Gwen Stacy, ci saranno tanti altri Spider-personaggi e non potrà mancare un potente cattivo.

Spiderman – Un nuovo universo: dove vederlo

Il film Spider–Man: Un Nuovo Universo in streaming legale completo è disponibile in italiano su Netflix, Amazon Prime Video, Infinity, NOW, Chili, TIMVISION, Rakuten TV, Sky on Demand, Google Play, Microsoft Store, iTunes, PlayStation Store.

Mentre il sequel sarà diviso in due parti e sarà visibile inizialmente solo nelle sale cinematografiche il 7 ottobre 2022 la prima parte, nel 2023 la seconda parte.