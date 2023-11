Alex Wyse fuori da Sanremo Giovani, come ha reagito il cantante ex Amici?

Alex Wyse fuori da Sanremo Giovani 2023, come ha reagito l’ex cantante di Amici? Delusione per il giovane artista lanciato dalla scuola di talenti di Canale 5, non sarà tra gli otto finalisti del concorso.

Brutte notizie per Alex Wyse e per i suoi fan, il giovane cantautore lanciato da Amici di Maria De Filippi è stato escluso da Sanremo Giovani 2023. Amadeus ha annunciato i primi otto finalisti della competizione e l’artista 23enne non sarà uno di loro. Un colpo pesante per Alex, che perde così l’occasione di esibirsi al Teatro Ariston e di fare il suo esordio al Festival di Sanremo nel 2024. Il cantautore ha reagito alla notizia con una storia sul suo profilo Instagram, dimostrando di aver metabolizzato la sconfitta in modo maturo: “Ci sono arcobaleni anche nei cieli neri”. Si tratta di una citazione di uno dei suoi primi singoli, Accade, un modo per far capire ai suoi fan che non ha intenzione di darsi per vinto.

L’esperienza ad Amici, chi sono i suoi preferiti della nuova edizione?

In una recente intervista concessa a SuperGuidaTV Alex Wyse ha parlato sia della sua esperienza nella scuola di talenti di Amici che delle sue opinioni sui partecipanti di quest’anno. “Un’esperienza molto dura, non semplice.” -ha spiegato il cantautore- “Non è facile stare davanti alle telecamere e alle persone. È comunque una scuola di vita gigantesca. Di Maria posso dire solo cose positive, c’è sempre stata. Della mia edizione mi sento con Albe, che vive accano a me, Sissi, Luigi, Serena. Non ho ancora il mio preferito osservando quelli di questa edizione: ho visto Mew e Mida sono molto bravi“.