Eclissi solare anulare sabato 14 ottobre: cos’è, dove e a che ora vederla

Eclissi solare anulare è l'evento astronomico che si verifica nella giornata di sabato 14 ottobre 2023. Eccome come non perderlo.

Eclissi solare anulare è l’evento spettacolare che si verifica sabato 14 ottobre. C’è chi potrà seguirlo dal vivo mentre chi può non perderselo e vederlo in streaming grazie a qualche sito istituzionale nel campo dell’astronomia.

Eclissi solare anulare sabato 14 ottobre: cos’è

Sabato 14 ottobre si verificherà quella che viene chiamata eclissi solare anulare, ossia uno spettacolare anello di fuoco che brilla nel cielo. Come spiega la Nasa, “l’eclissi si verifica quando la Luna passa tra il Sole e la Terra mentre si trova nel punto più lontano dalla Terra. Poiché la Luna è più lontana dalla Terra, appare più piccola del Sole e non copre completamente la stella. Poiché il Sole non è mai completamente coperto, gli osservatori devono indossare sempre un’adeguata protezione per gli occhi mentre osservano un’eclissi anulare. Ciò che puoi vedere durante un’eclissi anulare dipende dal tempo e dalla posizione da cui la guardi”.

Dove e a che ora vederla

Purtroppo dal vivo l’evento astronomico non sarà visibile da tutti sul Pianeta ma soltanto da quelli che vivono dagli Stati Uniti fino al Sud America. L’orario è all’incirca alle 18.00 Utc – alle 20.00 ore italiane. In particolare, i fortunati sono quelli che si trovano negli Stati Uniti del Nord, Messico, America Centrale e sud America. Per poter osservare l’eclissi anche dall’Italia bisognerà collegarsi allo streaming della Nasa ma anche su Virtual Telescope Project.

LEGGI ANCHE: Bruce Willis come sta: peggiorano le sue condizioni e non parla quasi più