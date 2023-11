Sanremo Giovani 2023, chi sono i primi otto finalisti? L’annuncio di Amadeus

Sanremo Giovani 2023, chi sono i primi otto finalisti? Amadeus annuncia chi tra i 49 artisti in audizione parteciperà alle selezioni finali del 19 dicembre. Di chi si tratta?

Sanremo Giovani 2023, chi sono i primi otto finalisti?

Da 49 ad appena otto artisti in gara, Sanremo Giovani 2023 entra nel vivo. In preparazione al prossimo appuntamento con il Festival di Sanremo, Amadeus ha annunciato i nomi degli otto finalisti dell’ultima edizione di Sanremo Giovani, ai quali si aggiungeranno i quattro cantanti selezionati da Area Sanremo. Solo in tre tra i 12 artisti in finale potranno esibirsi al Teatro Ariston insieme ai “Big” nella prossima edizione della kermesse, in programma per febbraio 2024. La finale è in programma per il 19 dicembre e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 in prima serata.

L’elenco degli artisti, l’annuncio ufficiale di Amadeus

Ci sono tanti nomi conosciuti tra i finalisti rivelati dal conduttore. In prima fila ci sono senz’altro i Santi Francesi, vincitori di X Factor 2022, e Clara Soccini, in arte CLARA, già conosciuta per aver recitato in Mare Fuori. Ecco l’elenco completo dei finalisti di Sanremo Giovani 2023 e dei loro brani:

bnkr44 – Effetti speciali.

– Effetti speciali. CLARA – Boulevard.

– Boulevard. Grenbaud – Mama.

– Mama. Jacopo Sol – Cose che non sai.

– Cose che non sai. Lor3n – Fiore d’inverno.

– Fiore d’inverno. Santi Francesi – Occhi tristi.

– Occhi tristi. Tancredi – Perle.

– Perle. Vale LP – Stronza.