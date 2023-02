San Biagio, il 3 febbraio: perché si mangia il panettone avanzato e si distribuiscono i panini in Chiesa?

San Biagio cade il 3 febbraio ed è accompagnato da diverse usanze e credenze che si ripetono da secoli. Ci sono tradizioni e riti che vengono applicate negli usi e costumi ma anche nel mondo della Chiesa Cattolica durante la celebrazione.

San Biagio, il 3 febbraio: perché si mangia il panettone avanzato

Dopo la festa della Candelora, arriva la festività di San Biagio il 3 febbraio 2023. A Milano, è caratteristico in questa giornata mangiare il panettone avanzato da Natale, in segno di protezione contro il mal di gola e raffreddori, tanto che in dialetto milanese si dice proprio “San Bias el benediss la gola e el nas” (San Biagio benedice la gola e il naso).

Perché si distribuiscono i panini in Chiesa?

Altra usanza in questa giornata, per il mondo della Chiesa Cattolica è di benedire e mangiare speciali panini confezionati in varie forme che alludono alle varie parti del corpo di cui si desidera la protezione e la guarigione.

In particolare, al Santo viene attribuito il miracolo di aver salvato un bambino che stava soffocando a causa di una lisca di pesce. Inoltre, in un antico Benedizionale manoscritto che nel sec. XVII si conservava nella chiesa di Santo Stefano a Napoli riportava alcune formule di benedizione per il pane, il vino, le frutta, i cereali (avena, favetta, orzo, ecc.) in cui si invocava S. Biagio.