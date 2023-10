Claudio Baglioni a Verona: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour

Claudio Baglioni a Verona si esibisce in concerto in occasione del suo tour che lo porterà in tante città italiane.

Claudio Baglioni a Verona apre una serie di nuovi concerti dopo essersi esibito per diverse serate nella città di Roma. I biglietti sono ancora disponibili così come per le prossime tappe in cui sarà protagonista l’artista.

Claudio Baglioni a Verona: scaletta delle canzoni

Claudio Baglioni si esibisce in concerto all’Arena di Verona nella serata di giovedì 5 ottobre 2023. Il cantante torna con i live fino al 2024 in occasione del suo nuovo tour A tutto cuore. Ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

Le vie dei colori

E tu come stai

Dagli il via

Acqua Dalla Luna

Con tutto l’amore che posso

Quante volte

Un po’ di più

Gli anni più belli

Mal D’Amore

Viva l’Inghilterra

L’uomo della storia – Cuore di aliante – Uomo di varietà (medley)

Questo Piccolo Grande Amore

Dodici note

Io sono qui

Amore Bello – Solo – Sabato Pomeriggio (medley)

Porta portese

Avrai

Mille giorni di te e di me

Voglio andar via

E Tu

Strada Facendo

La vita adesso

I biglietti del concerto e tour

I biglietti sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour è appena iniziato e così l’artista proseguirà a girare in altre tappe italiane nelle prossime settimane e mesi: