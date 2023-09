Tim Music Awards 2023: festa, conduttori, cantanti, biglietti e diretta tv

Tim Music Awards 2023: arriva l’evento musicale tanto atteso che si dividerà in tre magiche serata in cui prenderanno parte tanti artisti importanti con quattro conduttori che si alterneranno nei tre eventi.

Tim Music Awards 2023: festa, cantanti e conduttori

TIM Music Awards – La Festa è lo show musicale che va in scena all’Arena di Verona nella serata di giovedì 14 settembre 2023. A condurre la serata ci sono Nek insieme a Carolina Di Domenico. Alla festa speciale si esibiranno i seguenti artisti: Emma, Diodato, Renga Nek, Paola & Chiara, Levante, Mara Sattei, Ana Mena, Elettra Lamborghini, Ariete, gIANMARIA, Tony Effe, LDA, Alfa, Olly, Ciccio Merolla.

Mentre venerdì 15 e sabato 16 settembre sempre all’Arena di Verona verranno consegnati i prestigiosi premi Tim Music Awards e questa volta a condurre le dure serate ci saranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Tim Music Awards 2023: i biglietti

I biglietti delle serate del 15 e 16 settembre si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone a partire dal prezzo di 65 euro in base al posto selezionato. Viene comunicato che ” l’evento in programma all’Arena di Verona giovedì 14 settembre, avrà inizio alle ore 20:00 e non alle ore 18:00 come precedente comunicato. Resta invariato l’inizio delle due serate dei Music Awards, in programma all’Arena di Verona venerdì 15 e sabato 16 settembre, dalle ore 20:30″.

Diretta tv

La serata speciale del 14 settembre andrà poi in onda in televisione su Rai 2 in prima serata mercoledì 20 settembre 2023. Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana sono le radio ufficiali dell’evento.