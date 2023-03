Alessia D’Alessandro, chi è la fidanzata di Luigi Di Maio

Chi è Alessia D’Alessandro, nuova fiamma dell’ex ministro degli esteri Luigi di Maio? L’ex ministro si è fidanzato dopo la fine della storia con Virginia Saba.

Chi è Alessia D’Alessandro

Alessia D’Alessandro, classe 1990, è una ragazza italo-tedesca che, racconta Chi, «ha studiato Scienze economiche a Parigi e Brema, parla cinque lingue e per pagarsi gli studi ha saltuariamente lavorato come modella». I due, che si sono messi insieme dopo la fine della storia dell’ex ministro con Virginia Saba, si sarebbero conosciuti nel 2018, quando lei si era candidata alle Politiche con il Movimento cinque stelle nel collegio Agropoli-Castellabate, nel Salernitano, ma quell’elezione non le aveva portato fortuna. La ragazza parla cinque lingue, ha studiato alla Sciences Po, l’Istituto di studi politici di Parigi, e alla Jacobs University Bremen di Brema. Per mantenersi negli studi ha lavorato anche come modella ma la politica è sempre stata una sua passione.

Ha lavorato come contabile per un’azienda, nelle risorse umane ed è stata consulente internazionale per il turismo.

Il weekend a Venezia

Alfonso Signorini, sempre su Chi, ha raccontato che Di Maio e Alessia D’Alessandro hanno trascorso un weekend insieme a Venezia.