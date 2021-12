Qual è il significato di Urbi et Orbi? Nell'ambito religioso, l'espressione è utilizzata dal Papa per benedire i fedeli di Roma e del mondo.

Urbi et Orbi vuol dire “Alla città (di Roma) e al mondo”. Scopriamo insieme il significato di Urbi et Orbi in ambito religioso e nel linguaggio comune.

Urbi et Orbi: significato

Urbi et Orbi è una locuzione latina la cui traduzione è “Alla città e al mondo”, dove “alla città” sta per Roma. Etimologia: loc. lat.; propr. ‘alla città (ŭrbi) e al mondo (ŏrbi)’. In ambito religioso, con questa espressione si indica la solenne benedizione impartita dal papa ai fedeli di Roma (la città, ŭrbe(m) in latino) e del mondo (ŏrbe(m) in latino). Ciò significa che la benedizione è rivolta non solo alla città di Roma, ma anche a tutto il mondo cattolico.

Lo locuzione, inoltre, viene utilizzata anche nelle bolle papali e nei documenti pontifici. Ed è la benedizione apostolica che per prima viene pronunciata in pubblico dal Papa subito l’elezione. Urbi et Orbi viene anche impartita dal pontefice nei giorni di Natale e Pasqua. Esattamente, la benedizione “Urbi et Orbi” è un fatto eccezionale della liturgia, perché il Papa attraverso di essa concede ai credenti l’indulgenza plenaria dai peccati.