Luigi di Maio e Virginia Saba, è crisi? Il loro è davvero un amore al capolinea? A dare per primo questa notizia è stato il giornale L’Unione Sarda, che ha rumoreggiato di una crisi tra Di Maio e la fidanzata.

Luigi Di Maio, è crisi con Virginia Saba?

Luigi Di Maio, è crisi con Virginia Saba? La voce di una possibile rottura tra il ministro degli esteri, ex capo politico del M5s, e la fidanzata è iniziata a circolare già questa estate mentre l’ex 5S era in giro per l’Italia.

Gli impegni politici, così di dice, sembrano infatti aver allontanato i due e nella pagina social di Virginia Saba è da diversi mesi che non compaiono foto assieme a Luigi Di Maio. L’ultima foto insieme risale al 18 aprile, mentre le altre ritraggono spesso la fidanzata di Luigi con le amiche in piscina o da sola.

La smentita dello staff del ministro

Dopo che la notizia si è diffusa sui giornali, lo staff del ministro degli esteri si è apprestato a smentire questa notizia.

“Nessuna crisi tra Luigi Di Maio e la giornalista Virginia Saba” ha infatti fatto sapere lo staff, bollando come “fantasioso gossip” la notizia che era stata lanciata dall’Unione Sarda. I due, fonti raccolte dall’Adnkronos, continuano a vivere sotto lo stesso tetto a Roma e non è previsto nessun rientro per lei in Sardegna. Una versione confermata anche dallo stesso Di Maio a Repubblica: “Io e Virginia continuiamo a convivere e a stare insieme felicemente.

La notizia non è vera”, ha detto. Sarà davvero così o assisteremo, tra pochi mesi, a un nuovo caso Totti-Ilary?