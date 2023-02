Sara Tommasi oggi: malattia, carriera, tv, esordi

Sara Tommasi ha raccontato, anche in un recente intervento a Le Iene, della diagnosi di disturbo bipolare. “Undici anni fa mi hanno diagnosticato un grave disturbo bipolare. Quando ne soffri puoi non accorgerti di stare male, ma gli altri si accorgono che non sei più tu. Io non mi sentivo malata e non volevo esserlo. Avevo successo e non volevo diventare una perdente, così ho negato la malattia, ho rifiutato le cure e l’aiuto della mia famiglia. Poi in un momento di lucidità ho capito che dovevo farmi aiutare. Così prima insieme a mia madre e poi con mio marito ho raccolto i pezzi della mia identità, ricostruendo il puzzle giorno dopo giorno” ha detto, affermando anche che “dal bipolarismo non si esce mai del tutto”.