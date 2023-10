Rai, Conte è scatenato: ora vuole Matano vicedirettore del Day Time

Dopo il bottino di nomine in Rai, Conte dialoga con il centrodestra e non si ferma. Ora spunta Matano alla vicedirezione del Day Time

Perché leggere questo articolo? Dopo il pieno delle nomine Rai destinate all’opposizione, Conte non si ferma. Ora potrebbe ottenere la vicedirezione del Day Time per il giornalista Alberto Matano.

Mentre monta l’imbarazzo per la posizione cerchiobottista del M5s sulla guerra tra Israele e Hamas e Giuseppe Conte continua a sfidare Elly Schlein su tutti i fronti. L’ex premier prosegue nel suo dialogo sotterraneo con il centrodestra di Giorgia Meloni sulla Rai. Un rapporto fatto di via libera e astensioni dei Cinque Stelle sulle nomine del servizio pubblico radiotelevisivo e relative contropartite da parte della maggioranza. L’ultimo episodio di questa insolita collaborazione c’è stato in Vigilanza Rai, il 3 ottobre scorso, con il voto favorevole dei componenti pentastellati della Commissione alla bozza sul nuovo contratto di servizio di Viale Mazzini. Lo schema è collaudato: il Pd sale sull’Aventino, il M5s cerca di ottenere più poltrone possibili.

Matano in rampa di lancio

Conte ora punta alla condirezione della Tgr nazionale, con il giornalista siciliano Roberto Gueli, gradito al M5s. E l’ex premier ha spinto anche per un posto da ospite fisso nel nuovo talk show di Nunzia De Girolamo, Avanti Popolo, in onda su Rai3, per il direttore del Fatto Quotidiano online Peter Gomez. Lo stesso Gomez che sta affiancando l’ex presidente della Rai Marcello Foa nella conduzione di Giù la Maschera su Rai Radio1.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Ma potrebbe esserci anche una nuova nomina di peso per un giornalista di certo non inviso al leader del Movimento Cinque Stelle. Si tratta del conduttore e capo nucleo de La Vita in Diretta Alberto Matano, già volto del Tg1 in rampa di lancio durante gli anni dei grillini al governo.

Il giornalista verso la vicedirezione del Day Time

Secondo autorevoli indiscrezioni che circolano nei corridoi di Viale Mazzini, Matano starebbe per ottenere la vicedirezione ad personam del Daytime Rai, rimanendo comunque alla guida del contenitore pomeridiano di Rai1, recentemente premiato anche dagli ascolti nella sfida con Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino. La direzione Intrattenimento Day Time è la struttura che sovrintende alla realizzazione di tutti i programmi in onda quotidianamente nella fascia oraria che va dal mattino fino al pomeriggio.

A capo di questa struttura è stato nominato in quota centrodestra Angelo Mellone. I suoi vice sono Anna Nicoletti (vicario), Elsa Di Gati, Massimiliano De Santis, Stefano Rizzelli e Marcello Masi (ad personam). Una squadra a cui dovrebbe aggiungersi proprio Matano, considerato uno dei volti simbolo della stagione del grillismo di governo. Come Masi il giornalista dovrebbe avere la nomina ad personam, cioè designato direttamente dall’Amministratore Delegato Roberto Sergio.

Il bottino di Conte in Rai

Secondo fonti Rai, la scelta sarebbe l’ennesima rappresentazione dello schema che vede il centrodestra fare il pieno delle nomine, con i pentastellati che fanno man bassa delle postazioni destinate alle opposizioni. Giova ricordare, infatti, che Conte ha avuto già la nomina dell’ex direttore del Tg1 Giuseppe Carboni alla guida di Rai Parlamento, quella di Simona Sala alla direzione di Rai Radio2, di Claudia Mazzola alla presidenza di Rai Com e quella pesante di Adriano De Maio, oggi a capo della direzione di genere Cinema e Serie Tv della Rai.