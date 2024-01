Squid Game 2, quando esce la seconda stagione: le ultime indiscrezioni

Squid Game 2, quando esce la seconda stagione dell’amata serie coreana? Tutte le ultime indiscrezioni e le prime conferme sull’arrivo su Netflix dei nuovi episodi dello show cult del 2021.

Squid Game 2, quando esce la seconda stagione su Netflix?

L’attesa dei fan di Squid Game potrebbe finire a breve, secondo le ultime anticipazioni di Netflix. A tre anni dall’uscita della prima stagione dello show cult coreano e a pochi mesi dal debutto della sua versione reality show, Squid Game: The Challenge, arrivano le prime conferme per l’uscita della seconda stagione della serie. Dato l’enorme successo di Squid Game la produzione di una nuova tranche di episodi era quantomeno scontata, ma fino ad oggi Netflix non aveva divulgato molti dettagli riguardo la data d’uscita della stagione 2. Nelle ultime ore il colosso dello streaming americano ha confermato il periodo in cui uscirà Squid Game 2 tramite il report finanziario della società. Nel documento sono elencate tutte le serie in uscita nel 2024, e tra queste spicca proprio la seconda stagione del thriller distopico coreano, che uscirà quindi entro quest’anno.

Il cast dello show, tanti ritorni e tante novità

Secondo le tante anticipazioni sullo show fatte da Netflix negli ultimi anni, molti attori del cast originale parteciperanno anche a Squid Game 2. Ritornerà Lee Jung-jae, volto del protagonista Seong Gi-hun, come anche Lee Byung-hun, che interpreta il misterioso Frontman. Confermati nel cast anche Wi Ha-joon, volto del poliziotto sotto copertura Hwang Jun-ho, e Gong Yoo, il “reclutatore” che porta Seong Gi-Hun nel gioco. Lo show introdurrà anche molti nuovi personaggi, che saranno interpretati da Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon e Yang Dong-geun.