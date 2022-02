Aka7even è fidanzato? Il cantante di origini napoletana lanciato dai talent musicali è in gara a Sanremo 2022

Aka7even è fidanzato?

Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, è un cantante di 21 anni originario della provincia di Napoli. È diventato celebre per aver partecipato ad X Factor 2018 e ad Amici 2020.

Il 17 Maggio 2019 Luca Marzano lancia il suo primo album dal titolo “Chiaroscuro” e una delle hit inclusa in questo album, “Niente se non te”, che ottiene oltre 1 milione di visualizzazioni su youtube.

Aka7even dopo poche settimane dall’ingresso nella scuola di Amici si è innamorato di Martina Miliddi. I due hanno condiviso una breve e intensa relazione, anche ricca di alti e bassi, conclusasi con l’uscita della cantante dalla scuola di Amici. Successivamente, il cantante si è avvicinato a Rosa Di Grazia. Nonostante non ci sano state conferme, in una recente intervista ha risposto: «Non sono fidanzato, ma ho una frequentazione in corso».

