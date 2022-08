Nello Musumeci è uscito allo scoperto e si è detto indisponibile a correre di nuovo alle regionali in Sicilia: "Non mi ricandido"

In Sicilia, in vista delle elezioni regionali che si terranno il 25 settembre, Nello Musumeci si ritira dalla corsa.

Sicilia, Nello Musumeci al centrodestra: “Non mi ricandido, cercatevi un candidato”

L’attuale presidente della regione siciliana (dimissionario) Nello Musumeci, in vista delle nuove elezioni regionali, ha annunciato che non si ricandiderà nuovamente alla presidenza. Lo ha annunciato mercoledì 10 agosto, tirandosi così fuori dalla telenovela dei candidati: “Basta con questo interminabile mercato nero dei nomi – ha affermato, rivolgendosi agli alleati di centrodestra – Cercatevi un candidato che risponda alle vostre esigenze.Mi rendo conto di essere un presidente scomodo”Ringrazio di vero cuore Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per il convinto e tenace sostegno datomi.

Torno a fare il militante” ha scritto il governatore della Sicilia Nello Musumeci sul proprio profilo Facebook.

Regionali Sicilia, si cerca il nome nel centrodestra

In vista delle regionali in Sicilia, quindi, il centrodestra è alla ricerca di un nuovo nome. Con Nello Musumeci che si è fatto da parte, ora è derby per avere il presidente soprattutto fra Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi, in particolare, starebbe spingendo per poter esprimere il presidente della regione all’interno della coalizione.