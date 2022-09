Anna Dan, chi è la moglie di Gianni Morandi: “Colpito dai suoi occhi”

Chi è Anna Dan, la moglie di Gianni Morandi? Dirigente 64enne, è al fianco del celebre cantante da quasi trent’anni. I due si sono conosciuti durante una partita di calcio: “Rimasi colpito dai suoi occhi, era veramente splendida”.

Chi è Anna Dan, seconda moglie di Gianni Morandi: vita privata e carriera

Nata il 12 ottobre 1957, Anna Dan ha 64 anni ed è nota ai più in quanto moglie di Gianni Morandi. È la seconda compagna di vita per il cantante italiano, dopo la storia con Laura Efrikian durata dal 1966 al 1979.

Inseparabili da quasi trent’anni, si sono sposati nel 2004, con una cerimonia privata sotto gli occhi solo di parenti e amici stretti. Dal loro amore è nato un figlio, Pietro, nato nel 1997, che sta provando a seguire le orme del padre facendosi un nome come cantante. Lo scorso 19 agosto la coppia ha festeggiato il suo 28esimo anno insieme: “19 agosto. 28 anni insieme. La amo sempre più…”.

Anna non fa parte del mondo dello spettacolo: dirige con successo una società informatica e aiuta spesso il marito come “fotografa ufficiale” del suo profilo Instagram. Non si limita a gestire i profili social di Gianni, ma ha anzi una discreta presenza online. Ha costruito un profilo instagram personale con oltre 50mila follower.

Il primo incontro con il cantante: “Mi colpirono i suoi occhi, era veramente splendida”

Gianni Morandi ha raccontato il suo primo incontro con Anna in una serie di vecchie interviste. I due si sono conosciuti durante una partita di calcio, nel 1994: lui era in campo, lei sugli spalti. “Ero a Monghidoro.” -racconta il cantante- “Avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori.

Era veramente splendida!“.

Per loro fu un vero e proprio amore a prima vista: “In quel periodo lavoravo molto. Avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme“.