Marracash a Milano: scaletta delle canzoni, biglietti e ospiti del concerto

Marracash a Milano si esibisce in occasione del sue evento Marrageddon che avrà tappa nel capoluogo lombardo e poi a Napoli. L’evento è andato sold out anche perché tanti sono gli ospiti che parteciperanno all’evento.

Marracash a Milano: scaletta delle canzoni

Marracash si esibisce a Milano nella serata di sabato 23 settembre 2023 all’Ippodromo Snai La Maura in occasione della prima tappa di ‘Marrageddon’. La scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco dovrebbe essere la seguente:

Loro Body Parts – I denti Pagliaccio Cosplayer Bravi a cadere – I polmoni Crazy Love Quelli che non pensano – Il cervello Gli altri (Giorni stupidi) Nulla Accade Dubbi Laurea ad honorem Goat – Il cuore Io Supreme – L’ego A volte esagero La chiave Cashmere SPORT – I muscoli Play Video Crudelia – I nervi 64 barre di paura Madame– L’anima Infinity Love

I biglietti e ospiti del concerto

I biglietti non sono più disponibili e di conseguenza non possono essere più acquistati sulla piattaforma di ticketone, essendo andato tutto sold out. Gli ospiti di Marracash sul palco di Milano il 23 settembre saranno: Salmo, Fabri Fibra, Shiva, Paki, Gué che feat Marracash in Santeria,Kid Yugi, Anna e Miles. La scaletta dei cantanti al Marrageddon a Milano parte alle 16 con Radio DEEJAY e M2O on Wad, seguito alle 16.25 il dj set con DJ TY1 vs DJ Zak #HipHop50. Dalle 16.40 Kid Yugi, alle 17.10 tocca a Miles. In seguito, alle 17.30 sarà il turno di Anna e alle 17.55 di Paky.

Con l’avvicinarsi della serata, proseguono le esibizioni: dalle 18.35 Shiva, dalle 19.20 Fabri Fibra, dalle 20.15 Salmo. Poi, alle 21, inizierà l’esibizione di Marracash, compreso un set su Santeria con Guè.