Adriano Celentano per Claudia Mori torna sui social con una dedica d’amore e un messaggio politico. VIDEO

Adriano Celentano è tornato sui social con una dedica d’amore alla sua Claudia Mori per festeggiare l’anniversario di matrimonio. Per l’occasione condivide un filmato in cui è presente anche un messaggio velato alla situazione politica attuale.

Adriano Celentano per Claudia Mori torna sui social

Adriano Celentano torna sui social per festeggiare l’anniversario di matrimonio con la sua Claudia Mori. Lui 84 anni e lei 78 si sposarono in gran segreto nella notte del 14 luglio 1964 nella Chiesa di san Francesco a Grosseto.

Il SI arrivò alle 3.30 in piena notte per sfuggire a fotografi e giornalisti che da giorni inseguiva la coppia per lo scoop.

Quindi per l’occasione Celentano ha scelto un suo brano datato 2013 Io non ricordo (da quel giorno tu) scritto da Giuliano Sangiorgi ed eseguito dai Negramaro, con il video che lo accompagnava dove a scorrere ci sono le foto, i clip, le istantanee che ritraggono Celentano e Claudia Mori in alcuni momenti di vita privata vissuta insieme.

Dedica d’amore e un messaggio politico. VIDEO

Prima della dedica d’amore alla donna della sua vita, c’è un messaggio velato alla situazione politica attuale: “Mi sembra di capire che le cose non stanno andando bene- scrive – e in attesa di attaccare qualcuno o forse tutti, per farmi perdonare, vi mando un video di quando io e Claudia eravamo piccoli…”. scrive l’artista che su Instagram e Facebook si firma “L’inesistente“.

