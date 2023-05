Franca Sebastiani, chi era l’ex compagna di Massimo Ranieri: carriera, figlia, vita privata

Chi era Franca Sebastiani, ex compagna di Massimo Ranieri e madre di sua figlia. Al fianco del noto cantante all’inizio della sua carriera, anche lei ha lavorato nella musica nel corso della sua vita. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Nata a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, il 25 gennaio 1949, Franca Sebastiani era una cantante e scrittrice toscana, nota al grande pubblico soprattutto per la sua relazione con Massimo Ranieri. Scoperta dal produttore Marco Migliacci, ha fatto il suo debutto nel 1966 con lo pseudonimo di Franchina al Cantagiro, manifestazione canora itinerante estiva. Negli anni successivi continua a farsi vedere in molti altri festival e concorsi canori e pubblica tre singoli tra il 1966 e il 1984. Appeso il microfono al chiodo, si costruisce una carriera come scrittrice e giornalista. Continua occasionalmente a lavorare nella musica, in particolare dedicandosi alla canzone religiosa.

Vita privata, il rapporto con Ranieri e le figlie

La sua storia con Massimo Ranieri porta alla nascita di Cristiana Calone, unica figlia del noto cantante riconosciuta solo nel 1995. Ranieri era però giovanissimo e all’inizio della sua carriera e decise di prendere le distanze, una decisione di cui si pente ancora oggi: “Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto”. Una versione confermata anche da Franca Sebastiani in una serie di interviste: “Mi disse “Io non ti abbandonerò mai”, poi sono stati i suoi produttori che ci hanno separati, ma lui voleva vedere la bambina. Nel sentimento l’ho sempre aspettato”. Negli anni successivi Franca ritrova l’amore con un altro uomo, padre della sua seconda figlia Amalia.

La causa della morte di Franca Sebastiani

Franca Sebastiani è morta all’età di 66 anni il 27 maggio 2015, sconfitta da un tumore contro cui lottava ormai da anni. Prima di morire, la cantante ha parlato nuovamente del grande amore della sua vita, Massimo Ranieri, nel suo ultimo libro: “Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio. Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto. Voglio lasciare una traccia nel cuore della gente, per questo ho scritto un libro. La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene. Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana”.