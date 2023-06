Adriana Pannitteri, chi è la giornalista del Tg1: carriera e vita privata

Scopriamo chi è Adriana Pannitteri, giornalista del Tg1 che ha dedicato un libro a Raffaella Carrà. Ospite di “Oggi è un altro giorno”, per la puntata di Martedì 6 Giugno alle ore 14:00, l’autrice ricorderà l’artista classe ’43.

Chi è Adriana Pannitteri: carriera e Raffaella Carrà

Un percorso professionale abbastanza lineare, visto che Adriana Pannitteri ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo televisivo nel 2001, divenendo conduttrice del Tg1. Da lì in poi non ha più smesso. Dal 2009 al 2012 si è dedicata alla cura e alla conduzione della trasmissione L’Intervista, una rubrica del telegiornale. Conta anche il ruolo di conduttrice del programma “UnoMattina Estate”.

Oltre ad essere conduttrice e giornalista, è anche un’autrice di libri, molto spesso con tematiche forti: femminicidio e delitti. Eppure ha voluto omaggiare Raffaella Carrà con un’opera a lei dedicata, dal titolo “Raffaella Carrà, la ragazza perfetta”.

Lei stessa ne ha raccontato le motivazioni, attraverso qualche pezzo del suo libro:

“Quando vidi la prima volta Raffaella Carrà in televisione ballava il Tuca Tuca e i miei genitori erano seduti in poltrona nel salotto di casa divertiti e, al mio arrivo, imbarazzati”.

Si è così allontanata dagli argomenti spinosi, per parlare di altro, di una “ragazza perfetta”, descrizione che la scrittrice attribuisce alla figura di Raffaella Carrà, conosciuta sia in Italia che in America Latina.

Un’artista a tutto tondo che è rimasta nel cuore di tutti, nonostante la sua scomparsa (che ha lasciato un vuoto immenso).

Cosa si sa della sua vita privata

Nata il 6 Febbraio 1961 a Roma, della vita privata di Adriana Pannitteri non si sa molto. Si può però conoscere la sua situazione sentimentale: la giornalista è sposata e ha una bambina.

Non ci è dato sapere altro, ma è quanto basta per apprezzare questa professionista.

