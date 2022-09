Adam Levine si scusa, nega i tradimenti ma ammette i flirt: “Ho superato il limite”

Adam Levine chiede scusa, il cantante nega i tradimenti ma ammette i tanti flirt: “Avventato e inappropriato, ho superato il limite”. Dopo le accuse di Sumner Stroh, il frontman dei Maroon 5 ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram: “Mia moglie e i miei figli sono le uniche cose che contano”.

Le scuse di Adam Levine: il cantante nega i tradimenti ma ammette i flirt

Dopo le rivelazioni della modella e influencer Sumner Stroh, anche Adam Levine esce allo scoperto.

La TikToker aveva rivelato al suo pubblico di aver avuto una relazione di un anno con il cantante dei Maroon 5, accusandolo quindi di aver tradito sua moglie, la supermodella namibiana Behati Prinsloo. Levine ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, in cui chiede scusa per il suo comportamento, pur non ammettendo alcun tradimento. Il cantante sostiene di aver intrattenuto solo contatti inappropriati e flirt con altre donne, senza mai andare oltre.

“Sono stato avventato a parlare con chiunque non fosse mia moglie in qualsiasi modalità di flirt.” -spiega Levine- “Non ho avuto una relazione, ma comunque ho superato i limiti in un periodo della mia vita di cui mi pento.

In alcuni casi è stato inappropriato. Ne ho parlato e ho fatto i passi per rimediare con la mia famiglia. Mia moglie e i miei figli sono l’unica cosa che conta per me al mondo. Il mio più grande errore è stato essere abbastanza idiota e ingenuo nel mettere a rischio l’unica cosa che conta davvero per me. Non lo farò mai più. Me ne assumo la completa responsabilità. Lo supererò. Lo supereremo insieme”.

Dopo Sumner Stroh, arrivano le altre amanti: ecco gli screenshot

Dopo il video di Sumner Stroh, tuttavia, altre due donne, entrambe su TikTok hanno deciso di farsi avanti e condividere screenshot delle loro conversazioni con Levine. Una di loro è Alyson Rosef, che ha espresso tutta la sua solidarietà alla più nota influencer texana: “Ho passato le sue stesse cose. Molti dei miei amici lo sapevano e sono rimasti scioccati”.