Allerta meteo per venerdì 14 aprile: le regioni a rischio e l’Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciata anche per la giornata di venerdì 14 aprile con diverse regioni a rischio alto. Ecco le previsioni.

Allerta meteo: continua il maltempo anche in questa metà del mese di aprile con rovesci, vento e temperatura molto basse. La Protezione civile anche per venerdì 14 aprile ha diramato un bollettino di criticità con le zone a rischio.

Allerta meteo per venerdì 14 aprile

Ritorna l’allerta meteo in vista del fine settimana dopo Pasqua. Il maltempo era annunciato ed è così arrivato su diverse regione. Prevista, in particolare, al centro Sud. Inoltre, su molte regioni sono previsti temporali, rischio idrogeologico e un vortice di aria fredda.

Le regioni a rischio e l’Avviso della Protezione Civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Salento

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Appennino di Rieti

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale

Puglia: Salento