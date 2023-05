David di Donatello, tutti i vincitori e i film premiati nella sera del cinema italiano

David di Donatello ha visto tanti premiati tra sorprese e conferme. Ecco i film, registi, produttori e soprattutto attori che hanno portato a casa la statuetta del cinema italiano. Tante prime volte sono emerse dalla serata.

David di Donatello, la serata del cinema italiano

La serata del David di Donatello ha portato tante sorprese così come diverse conferme. Alcune prime volte in particolare come l’attore napoletano Di Leva. Le Otto montagne dei registi belgi Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersh è il miglior film della 68esima edizione con Alessandro Borghi e Luca Marinelli. “Un viaggio incredibile. Perché due belgi fanno un film in Italia? Era una storia molto bella, da un libro che mi hanno mandato i produttori e ho detto: sì, lo faccio”, proclama Felix Van Groeningen. “Grazie per questa dichiarazione d’amore. Noi amiamo l’Italia”, aggiunge commuovendosi Charlotte Vandermeersh. Alessandro Borghi non ha dubbi: “Fare questo film è stato un regalo incredibile per la mia vita. Un incontro meraviglioso condividere questa cosa con mio fratello che sta qua”, aggiunge indicando Luca Marinelli, che da parte sua restituisce il merito ai registi: “Sono due anime gigantesche che ci hanno regalato quest’avventura meravigliosa”.

Tutti i vincitori e i film premiati

Ecco tutti i vincitori e i film premiati durante la 68esima edizione del David: