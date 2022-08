Oroscopo Paolo Fox Settembre 2022: previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per Settembre 2022. Tutte le previsioni, segno per segno.

Cosa ci riserva il futuro nel primo mese d’autunno? Ecco le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per Settembre 2022. Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno dell’amato astrologo televisivo.

Oroscopo Paolo Fox Settembre 2022, le previsioni segno per segno

Con Ferragosto alle spalle e l’estate ai titoli di coda, gli appassionati di astrologia volgono lo sguardo al futuro. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Settembre 2022 secondo l’amato astrologo della tv Paolo Fox, pubblicate nel suo ultimo libro.

Cosa ci aspetta nel primo mese d’autunno? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Paolo Fox per Settembre 2022

Buone notizie in ufficio per i nati nell’Ariete. Settembre vi caricherà di energia, grazie al transito di Marte: sfruttatela per essere produttivi. In amore, è il momento giusto per sedersi a un tavolo e parlare del futuro: cosa volete dalla vostra relazione? Siate pronti ad ascoltare e potreste riuscire a mettervi alle spalle vecchie diatribe.

Toro, le previsioni di Paolo Fox per Settembre 2022

I nati nel Toro godranno di una particolare combinazione planetaria favorevole. L’influsso positivo del Sole, di Venere, di Urano e di Plutone vi caricherà al massimo: sarete inarrestabili sul lavoro. Evitate tuttavia le spese e le polemiche inutili. Siate pronti a prendere decisioni brusche. Venere aiuta i single a trovare nuovi, intriganti flirt. Per le coppie è il momento giusto per fare il passo successivo.

Gemelli, le previsioni di Paolo Fox per Settembre 2022

Il duro lavoro dei nati nei Gemelli porterà finalmente i suoi frutti. Vivrete periodi stressanti, ma il vostro atteggiamento propositivo vi porterà finalmente ad incarichi più prestigiosi e promozioni. Meno fortuna dal punto di vista sentimentale, dove vivrete alti e bassi. Siete in rotta di collisione con il vostro partner, non mancheranno litigi e discussioni.

Cancro, le previsioni di Paolo Fox per Settembre 2022

Per i nati nel Cancro, il mese di settembre sarà un campo minato.

Sarà bene agire con cautela per evitare situazioni sgradevoli e imbarazzanti in ufficio. La mutevole situazione lavorativa vi renderà più nervosi del solito, anche nei confronti del vostro partner: attenti a non perdere le staffe. Le coppie si vedranno costrette a rimandare i propri programmi a periodi più propizi.

Leone, le previsioni di Paolo Fox per Settembre 2022

Tanto nervosismo ed ansia in ufficio per i nati nel Leone. Non disperate: avrete la forza per rimettervi in pista e farvi valere.

Attenti a non far traboccare troppa della vostra ritrovata tenacia in ambito sentimentale. Mettersi in competizione con la propria metà porterà solo danni. Sfruttate il vostro furore, invece, per creare un progetto importante insieme.

Vergine, le previsioni di Paolo Fox per Settembre 2022

Sudori freddi per i nati nella Vergine, che vivranno settimane stressanti. Le troppe spese e l’instabilità del vostro ambiente lavorativo vi porteranno a valutare un cambiamento drastico. In amore, vi sentirete liberi di inseguire i vostri desideri.

Siate cauti ed aperti al dialogo. È il mese giusto per ricostruire un rapporto compromesso da un errore importante.

Bilancia, le previsioni di Paolo Fox per Settembre 2022

Le novità fanno bene ai nati nella Bilancia. Sarà un mese particolarmente fortunato per chi si ritrova un nuovo incarico tra le mani. Vi sentite lunatici, ma pieni di energia. Per quanto riguarda le relazioni, ci sono notizie positive all’orizzonte. I single potrebbero trovare un nuovo amore o riaccendere una vecchia fiamma.

Scorpione, le previsioni di Paolo Fox per Settembre 2022

È un mese di sperimentazioni per i nati nello Scorpione. Chi è in cerca di fresca ispirazione sul lavoro, troverà nuovi sbocchi interessanti. È il momento giusto per prendere l’iniziativa e rischiare qualcosa di diverso. In amore, i rapporti stretti d’estate danno poche garanzie. Allontanatevi da chi si lamenta e cerca troppo la discussione e lanciatevi in nuove storie.

Sagittario, le previsioni di Paolo Fox per Settembre 2022

I nati nel Sagittario dovranno sopportare un periodo di contrasti e ostacoli sul posto di lavoro. Evitate le discussioni inutili, sono solo fonte di stress. Chi lavora a contatto con il pubblico dovrà sgomitare per ricevere la giusta attenzione. In amore, i pensieri sul lavoro vi rendono distratti. Siate chiari con il partner e pronti a dialogare.

Capricorno, le previsioni di Paolo Fox per Settembre 2022

Un mese di sospiri e delusioni per i nati nel Capricorno. I vostri progressi professionali saranno rallentati da una crisi improvvisa. Poca fortuna e pochi soldi, nonostante le grandi sudate all’orizzonte. Consolatevi con l’amore: le vostre relazioni vanno a gonfie vele e potrete dedicarvi a mettere le basi per progetti importanti. Non rassegnatevi se siete rimasti soli da poco, ritroverete una scintilla a breve.

Acquario, le previsioni di Paolo Fox per Settembre 2022

Un settembre in ripresa per i nati nell’Acquario. Sul lavoro, mantenete le promesse e chiudete le questioni arretrate. È tempo di dare spazio e tempo alle nuove possibilità. Nel privato dovrete lottare con fastidiose interferenze indesiderate da parte di parenti e ficcanaso: imparate a mantenere le distanze. Per quanto siano accattivanti, schivate le relazioni a distanza o con chi è già impegnato.

Pesci, le previsioni di Paolo Fox per Settembre 2022

Tanti sospiri per i nati nei Pesci. Un aura di delusione e frustrazione vi accompagnerà per tutto il mese. Siate pronti a rivoluzioni e tagli sul posto di lavoro. Lo stress in ufficio si ripercuoterà sui rapporti con gli affetti, che rischiano di incrinarsi. Tanti diverbi importanti con il proprio partner, non dite cose di cui vi pentireste.