A muso duro su Rai 1: cast, trama, storia vera, quante puntate?

A muso duro è film che andrà in onda in Rai lunedì 16 maggio. Ecco qualche informazione in più e cosa c'è da sapere

La trama

Il film-tv che ha come protagonista Antonio Maglio (interpretato da Flavio Insinna) racconta la vicenda di un medico e dirigente dell’Inail, che ha dedicato la sua vita al pieno recupero delle persone disabili. Ambientato alla fine degli anni ’50, il film racconta il fatto che il protagonista, il professor Maglio, crea una struttura all’avanguardia apprezzata a livello nazionale e internazionale per il recupero fisico e psichico dei pazienti paraplegici.

Partendo dall’idea che lo sport possa essere un potente strumento riabilitativo il dottore ridà loro una motivazione per vivere nonostante la malattia. Il passo successivo è quando Maglio, nel 1960, riesce a far disputare a Roma la prima Paralimpiade, sfruttando gli impianti sportivi costruiti per le Olimpiadi appena concluse.

A muso duro Rai: quante puntate?

La fiction che andrà in onda sulla Rai lunedì 16 maggio è un film-tv, composto quindi da una sola puntata ed in onda in un’unica serata, quella di lunedì 16 maggio.

Cast

A Muso duro vede la partecipazione di Flavio Insinna (Antonio Maglio), Paola Minaccioni (Tiziana), Claudia Vismara (Stella) e Massimo Wertmüller (Navarra). La regia del film-tv è stata affidata a Marco Pontecorvo, regista anche di Nero a Metà.

A Muso duro è una storia vera?

Le vicende narrate sono tratte da una storia vera, quella di Antonio Maglio, il medico e dirigente dell’INAIL promotore dei primi Giochi paralimpici della storia, che si sono svolti a Roma nel 1960.