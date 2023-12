Italia Direzione Nord: “Riflessioni sulla Leadership” alla Fondazione Stelline. RASSEGNA

Oltre 80 relatori, tra cui la seconda carica dello Stato, sei ministri e tre governatori, si sono alternati lunedì 27 novembre presso la Fondazione Stelline di Corso Magenta, 61 a Milano per Riflessioni sulla Leadership, la XXI edizione di Italia Direzione Nord, spin off della rassegna DN, nata per ragionare in modo apartitico e super partes dei temi relativi alla parte produttiva del Paese.

L’iniziativa è stata organizzata da Fondazione Stelline insieme a Inrete con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia, del Comune di Milano e con il contributo di Fondazione Cariplo. Interventi one-to-one e panel tematici a partire dalle 09:45 e fino alle 20:00 hanno visto la declinazione della leadership negli ambiti da sempre cari alla manifestazione: mobilità, salute, casa, energia, lavoro, innovazione e sicurezza. Media Partner True-News.it.

Hanno presenziato numerosi esponenti istituzionali di primo piano tra cui il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Andrea Abodi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin oltre ai Presidenti di Regione Lombardia Attilio Fontana e Regione Piemonte Alberto Cirio e il Presidente di Italia Viva Matteo Renzi.

La Russa: “Sono sempre stato favorevole a forme di democrazia diretta”

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso dell’evento Italia Direzione Nord ha dichiarato: “Io credo che prudentemente e giustamente, tenuto conto della complessità della politica italiana, il Governo abbia scelto la forma meno invasiva che cambia meno possibile la nostra Costituzione, conservando però il diritto del popolo degli elettori di esprimere direttamente il capo di chi governa. Quindi sul presidenzialismo, cioè sulla forma diretta di dare al popolo la possibilità di scegliere senza la mediazione non solo dei partiti ma anche di altri grandi poteri, chi più chi meno, negli ultimi 50 anni quasi tutti sono stati d’accordo. Non si toglie potere al presidente della Repubblica, diamo però garanzie ai cittadini rispetto al fatto che quello che sceglieranno non sarà cambiato all’indomani delle elezioni, come avvenuto in passato, pur di mantenere in piedi un Parlamento che magari non esprime una maggioranza ma è espressione dei partiti che si sono combattuti ferocemente e che nel nome del ‘non torniamo a casa’, formano un governo o lo affidano a una persona il più delle volte tecnica, che non ha avuto il placet di nessun cittadino”.

Nucleare, Salvini: “Non mi spaventa la polemica quando in ballo c’è il futuro del Paese”

“Non mi spaventa la polemica di qualcuno quando in ballo c’è il futuro del Paese. Conto di fare il ministro sulla base dei numeri, non dell’ideologia”. Lo ha detto Matteo Salvini. Il tema del nucleare, si sa e di visivo e “comporta attacchi di ogni tipo”. “Anche parlare di autonomie locali anni fa era qualcosa di eretico- ha ricordato- adesso è patrimonio comune”. “La Commissione Europea ha riconosciuto il nucleare come fonte energetica virtuosa, tanto da inserirla tra le fonti finanziabili nella tassonomia – ha aggiunto Salvini – . Non si capisce perché per l’Italia, Bruxelles abbia ragione sulle auto elettriche, che ribadisco essere una fesseria, e non sul nucleare”.

Pichetto Fratin: “Ho sdoganato il nucleare, ora ne parlano tutti”

“Dopo che ho sdoganato il nucleare con la piattaforma per il nucleare sostenibile adesso tutti ne parlano. E’ un primo passo molto positivo, tra l’altro dai sondaggi sembra che continui ad aumentare la consapevolezza di cosa è il nucleare per il futuro”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Questo nucleare “non è più quello del passato che incuteva terrore e rumore. Il nucleare del futuro è di quarta generazione, che significa piccoli reattori al punto che sono convinto che non si faranno più grandi centrali e non sarà lo Stato a farlo ma i consorzi di imprese, le imprese e le città. Lo Stato avrà un ruolo di autorizzazione per installare l’impianto così come avviene oggi per il fotovoltaico e l’eolico”, aggiunge Pichetto Fratin intervenendo in video conferenza all’incontro ‘Italia direzione Nord’.

Spada (Assolombarda): “Nucleare assolutamente fondamentale”

“‘Quello del nucleare è un tema che Assolombarda sta portando avanti da diversi anni. Si tratta di un tema per noi fondamentale, se vogliamo arrivare ad avere una sicurezza e un’indipendenza energetica e non ritrovarci più nella situazione come quella in cui ci siamo ritrovati in passato”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda Alessandro Spada a margine dell’evento Italia Direzione Nord. ”Se vogliamo affrontare la transizione ambientale in maniera seria, e raggiungere gli obiettivi del 2050 come l’Europa si è data -spiega Spada- il nucleare è assolutamente fondamentale. Non nella sua totalità, ma integrandosi con le altre tecnologie, con le rinnovabili e con l’idrogeno, coprendo tra il 10 e il 20% della necessità”. Quanto agli impianti di produzione, Spada parla di ‘small modular reactor’, cioè ”reattori che vengono assemblati direttamente nelle aziende che li costruiscono e portati poi nei luoghi. Hanno un impatto basso anche dal punto di vista visivo. E penso che ci sarà spazio anche per averli in Lombardia: serviranno soprattutto per quelle aziende che sono particolarmente energivore”

Abodi: “Investimenti per lo Sport, non sono soddisfatto del Pnrr”

“Non sono soddisfatto ancora degli investimenti che possiamo migliorare ulteriormente: non sono soddisfatto del Pnrr perche’ allo sport ha destinato fino a oggi, solo lo 0,34 per cento e lo 0,14 per le palestre scolastiche”, ha spiegato il ministro dello Sport Andrea Abodi nel corso del suo videocollegamento a Direzione Nord, evidenziando che “ci sono margini di miglioramento enormi, ma ne parleremo con il ministro Fitto. Le prime risorse che dobbiamo saper cogliere sono quelle europee”.

Autonomia, Fontana: “Adesso non c’è scetticismo”

Sull’autonomia “adesso non c’è scetticismo. Forse qualche anno fa poteva nascere spontaneo. In questo momento mi sembra di poter dire he ci sono le condizioni per arrivare a una risposta”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante il suo intervento alla XXI edizione di Italia Direzione Nord al Palazzo delle Stelline di Milano, assieme al ministro Roberto Calderoli. “Sull’autonomia nel Pd dovrebbero chiarirsi tra di loro – ha aggiunto – l’altro giorno Sala ha detto che è favorevole a patto che sia estesa anche alle citta metropolitane. E io dico che l’autonomia dee essere rivolta a qualunque ente locale. Chiaro che l’autonomia regionale è quella già prevista dalla Costituzione ma il Pd invece di essere costruttivo è solo distruttivo”. Secondo Fontana serve l’autonomia perché “solo i territori sano quali sono approfonditamente le esigenze. Quando vado a Roma – ha concluso – non sanno manco cosa sono i frontalieri”.

Cirio (Piemonte): “Olimpiadi, meritiamo di partecipare”

Per quanto riguarda la pista da bob per le Olimpiadi del 2026 “noi abbiamo predisposto un dossier sull’impianto di Cesana. Lo abbiamo consegnato al governo e a Simico che valuterà gli aspetti tecnici. Queste verifiche a noi danno esiti positivi. Se gli aspetti tecnici vengono ritenuti condivisibili, vedremo se tutti i soggetti, Lombardia, Veneto, Comune di Milano e Cio, apriranno una porta che pensiamo di meritare”. Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio durante il suo intervento alla XXI edizione di Italia Direzione Nord al Palazzo delle Stelline di Milano. Questo secondo Cirio sarebbe “spirito olimpico – ha aggiunto – mi auguro di trovarlo e sono certo che sarà così nei miei amici corregionali”. Anche perché “noi tifiamo Italia, dal primo giorno – ha concluso – quando mi sono insediato abbiamo guardato avanti e abbiamo detto noi ci siamo. Poi si è aperta una finestra che non ho aperto io e per la quale nessuno ha mai gufato: è accaduto che un impianto che doveva realizzarsi non si è realizzato. E in quel momento il governo ha aperto la possibilità di valutare se l’impianto di Cesana può essere utilizato nei tempi giusti”.

Renzi: “Governo Meloni così stabile che sembra immobile”

“Questo governo è il governo cenerentola, fa la vittima su tutto. Qualsiasi cosa accade, ce l’hanno con noi”. L’ho detto di dirmi Italia viva Matteo Renzi a Direzione Nord. “E’ più di un anno che stanno al governo – ha aggiunto -: vogliono fare qualche riforma o continuano soltanto a fare i post e i tweet di lamentazione? A Giorgia Meloni, glielo detto in aula giovedì’ e glielo dico oggi: se volete fate le riforme oppure smettete di lamentarvi”. “Il governo Meloni è molto stabile e arriverà al 2027. La Meloni quantomeno, poi magari il governo lo cambia. Ma è talmente stabile che sembra immobile”

Calderoli: “Riforma Giustizia in fase di dibattito”

“A me sembra che la riforma della giustizia sia in fase di dibattito parlamentare e che il Parlamento debba dire la sua in merito a questa materia. Una materia che deve essere affrontata, così come l’abbiamo affrontata noi per via referendaria. Ciascuno di quei quesiti referendari era un problema da risolvere nella giustizia. Se non l’ha fatto il referendum che lo faccia il Parlamento”. Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli a margine del panel ‘In autonomia cresciamo insieme’ all’interno della rassegna Italia Direzione Nord presso la Fondazione Stelline a Milano, rispondendo a chi chiedeva a un commento sulle parole di Renzi, secondo cui il governo ha scordato la riforma della giustizia.

Maran: “Milano città che si basa sul turismo? Idea che mi fa rabbrividire”

“Adesso il turismo è una leva importante del nostro paese, ma a chi dice che deve essere la prima economia del paese in un sistema complesso come il nostro, consiglio di non occuparsi di cosa pubblica. A me fa rabbrividire l’idea che Milano debba diventare una città che si basa sul turismo. Il turismo è una leva, ma se esagera rischia di mangiare altri pezzi di economia. Il sistema ospedaliero e il sistema universitario, sono e devono continuare a essere più importanti del turismo”. Così l’assessore milanese Pierfrancesco Maran a Italia Direzione Nord.

Italia Direzione Nord, Riflessioni sulla Leadership

Sono oltre 1500 i relatori e le relatrici che nelle venti edizioni della rassegna istituzionale Direzione Nord, si sono avvicendati all’interno di uno spazio di dibattito che, come è nel suo motto sin dall’inizio, è riservato solo e unicamente a “persone che hanno qualcosa da dire”. Qualcosa di profondo, e innovativo, che vogliono condividere con stakeholder e cittadini.

Alla vigilia di un anno cruciale, il 2024, segnato da un contesto geopolitico sempre più complesso, che modello di leadership potrà rivelarsi adeguato a rispondere alle tante sfide che ci attendono? E che ruolo avrà l’Italia? Di quale tipologia di leader necessita, a tutti i livelli e in tutti i settori – istituzionale, sociale, aziendale – il nostro Paese? E quale sarà il ruolo delle Regioni e di città come Milano?

Italia Direzione Nord, il programma della manifestazione

