Italia Direzione Nord: “Riflessioni sulla Leadership” alla Fondazione Stelline. LA DIRETTA

Oltre 80 relatori, tra cui la seconda carica dello Stato, sei ministri e tre governatori, si alternano oggi, lunedì 27 novembre presso la Fondazione Stelline di Corso Magenta, 61 a Milano per Riflessioni sulla Leadership, la XXI edizione di Italia Direzione Nord, spin off della rassegna DN, nata per ragionare in modo apartitico e super partes dei temi relativi alla parte produttiva del Paese.

LA DIRETTA DALLA SALA MANZONI: I PANEL DEL MATTINO



LA DIRETTA DALLA SALA MANZONI: I PANEL DEL POMERIGGIO



LA DIRETTA DALLA SALA PORTA: I PANEL DEL MATTINO



LA DIRETTA DALLA SALA PORTA: I PANEL DEL POMERIGGIO

L’iniziativa è organizzata da Fondazione Stelline insieme a Inrete con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia, del Comune di Milano e con il contributo di Fondazione Cariplo. Interventi one-to-one e panel tematici a partire dalle 09:45 e fino alle 20:00 vedono la declinazione della leadership negli ambiti da sempre cari alla manifestazione: mobilità, salute, casa, energia, lavoro, innovazione e sicurezza. Media Partner True-News.it.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Presenziano numerosi esponenti istituzionali di primo piano tra cui il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Andrea Abodi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin oltre ai Presidenti di Regione Lombardia Attilio Fontana e Regione Piemonte Alberto Cirio e il Presidente di Italia Viva Matteo Renzi.

Italia Direzione Nord, Riflessioni sulla Leadership

Sono oltre 1500 i relatori e le relatrici che nelle venti edizioni della rassegna istituzionale Direzione Nord, si sono avvicendati all’interno di uno spazio di dibattito che, come è nel suo motto sin dall’inizio, è riservato solo e unicamente a “persone che hanno qualcosa da dire”. Qualcosa di profondo, e innovativo, che vogliono condividere con stakeholder e cittadini.

Alla vigilia di un anno cruciale, il 2024, segnato da un contesto geopolitico sempre più complesso, che modello di leadership potrà rivelarsi adeguato a rispondere alle tante sfide che ci attendono? E che ruolo avrà l’Italia? Di quale tipologia di leader necessita, a tutti i livelli e in tutti i settori – istituzionale, sociale, aziendale – il nostro Paese? E quale sarà il ruolo delle Regioni e di città come Milano?

Winston Churchill in L’addensarsi della tempesta scrisse: “È quando la bilancia oscilla e le reali proporzioni degli avvenimenti son velate dalla nebbia, che si presenta l’opportunità di prender decisioni capaci di salvare il mondo”. È questo che uomini e donne di Stato e di impresa sono chiamati a fare. Leader strateghi, come nella definizione di Henry Kissinger, ma anche dotati delle qualità dell’artista, “che intuisce come forgiare il futuro usando il materiale disponibile nel presente”.

Per registrarsi alla manifestazione CLICCATE QUI.

Italia Direzione Nord, il programma della manifestazione

09:45 – 10:00 Saluti Istituzionali

SALA MANZONI

Fabio Massa, Presidente Fondazione Stelline

SALA MANZONI

A tu per tu con:

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani

Moderazione a cura di

Giancarla Rondinelli, Giornalista Tg1

SALA MANZONI

Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia

Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte

Moderazione a cura di

Fabio Massa, Presidente Fondazione Stelline

SALA PORTA

Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati

Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing Sociale Regione Lombardia

Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri Comune di Milano

Marilisa D’Amico, Prorettrice Università Statale di Milano

Alessia Bezzecchi, Associate Professor of Practice Corporate Finance and Real Estate SDA Bocconi e Co-Director del Real Estate Innovation LAB

Simone Dragone, Presidente MM Spa

Matteo Mognaschi, Presidente Aler Milano

Carlo Cerami, Presidente CdA Redo Sgr

Emiliano Cacioppo, Consigliere Delegato CMB

Moderazione a cura di

Giannino della Frattina, Caporedattore Il Giornale

SALA MANZONI

A tu per tu con:

Matteo Renzi, Presidente Italia Viva

Moderazione a cura di

Fabio Massa, Presidente Fondazione Stelline

SALA MANZONI

A tu per tu con:

Ignazio La Russa, Presidente del Senato

Moderazione a cura di

Giancarla Rondinelli, Giornalista Tg1

Fabio Massa, Presidente Fondazione Stelline

SALA MANZONI

Introduzione a cura di

Simone Dattoli, Amministratore Delegato Inrete

Analisi di impatto economico del nucleare a cura di OpenEconomics

A tu per tu con:

Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Stefano Monti, Presidente Associazione Italiana Nucleare

Luca Squeri, Segretario della X Commissione presso la Camera dei Deputati

Riccardo Casale, Amministratore Delegato Ansaldo Nucleare

Nicola Lanzetta, Direttore Italia Enel

Nicola Monti, Amministratore Delegato Edison

Elisabeth Rizzotti, COO newcleo

Moderazione a cura di

Giancarla Rondinelli, Giornalista Tg1

SALA PORTA

Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato con delega al Cipess

Marco Alparone, Vicepresidente e Assessore al Bilancio Regione Lombardia

Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio, Comune di Milano

Veronica Vecchi, Professor Long Term Investment&PPP e Financial Management presso l’Università Bocconi

Igor De Biasio, Amministratore Delegato Arexpo

Gianluca Longo, CEO Safety21

Arianna Sansone, Responsabile Relazioni Istituzionali Carbotermo

Moderazione a cura di

Armando Stella, Vicedirettore Il Giorno

SALA MANZONI

Edoardo Rixi Viceministro Infrastrutture e Trasporti*

Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture Regione Lombardia

Jonathan Lobati, Presidente V Commissione Territorio, infrastrutture e mobilità Regione Lombardia

Arianna Censi, Assessora alla Mobilità Comune di Milano

Silvia Roggiani, Segretaria del Pd Milano Metropolitana

Andrea Gibelli, Presidente FNM

Pietro Boiardi, Amministratore Delegato Milano Serravalle

Angelo Costa, Amministratore Delegato Arriva Italia

Silvia Grandi, Presidente Copma

Moderazione a cura di

Sara Monaci, Giornalista il Sole 24 Ore

14:00 – 14:30 La leadership imprenditoriale nel territorio locomotiva d’Italia

SALA PORTA

Alessandro Spada, Presidente Assolombarda

Moderazione a cura di

Fabio Massa, Presidente Fondazione Stelline

14:00 – 15:30 Acqua ed energia. L’economia sostenibile è circolare

SALA MANZONI

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Gianni Castelli, Componente Collegio ARERA

Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale Acea

Emanuela Trentin, Amministratore Delegato Siram Veolia

Monica Iacono, CEO Engie Italia

Giorgio Maione, Assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia

Elena Grandi, Assessora all’Ambiente e Verde, Comune di Milano

Francesco Buresti, Direttore Business Unit Smart Infrastructures A2A

Francesco Mascolo, Amministratore Delegato MM Spa

Alessandro Russo, Amministratore Delegato Gruppo CAP

Moderazione a cura di

Giancarla Rondinelli, Giornalista Tg1

Roberto Arditti, Direttore Editoriale Formiche.net

SALA PORTA

Galeazzo Bignami, Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti*

Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Regione Lombardia

Francesco Vassallo, Vice Sindaco Città Metropolitana di Milano

Daniela Caputo, Presidente III Commissione – Mobilità e Infrastrutture Città Metropolitana Milano

Beniamino Lo Presti, Presidente Milano Serravalle

Arrigo Giana, Amministratore Delegato ATM

Armando Brunini, Amministratore Delegato SEA

Filippo Lodetti Alliata, Amministratore Unico GPS Global Parking Solutions

Cesare Ferrero, Presidente Sogemi

Moderazione a cura di

Sara Monaci, Giornalista il Sole 24 Ore

15:30 – 16:30 La leadership gentile. Nuovi modelli di leadership tra inclusione e diversità

SALA PORTA

Donato Tramuto, Co-Chairman Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia

Barbara Falcomer, Direttrice Generale Valore D

Barbara Marini, General Manager Advanz Pharma Italia

Salvatore Poloni, Senior Advisor già Co-Direttore Banco BPM

Nico Acampora, Fondatore PizzAut

Moderazione a cura di

Antonio Sanfrancesco, Giornalista Famiglia Cristiana

SALA MANZONI

A tu per tu con:

Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia

Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Comune di Milano

Donatella Sciuto Rettrice Politecnico Milano

Alberto Brambilla, Presidente Itinerari Previdenziali

Mario Resca, Presidente Confimprese

Anna Gionfriddo, Amministratore Delegato ManpowerGroup Italia

Livia Alessandro, Human Resources Director, Amgen Italia

Francesco Rotondi, Giuslavorista e Consigliere esperto del CNEL

Moderazione a cura di

Giancarla Rondinelli, Giornalista Tg1

Fabrizio Capecelatro, Caposervizio Fanpage

SALA PORTA

Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Comune di Milano

Emanuele Monti, Presidente IX Commissione – Sostenibilità sociale, casa e famiglia

Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO

Mattia Pozzato U.O. Neurologia ad indirizzo neuroimmunologico – ASST Valle Olona

Stefano Geliberter Neurologia, GOM Niguarda

Silvia Rossi Medical Director, Horizon Therapeutics

Moderazione a cura di

Manuela Donghi, Vicedirettore Giornale Radio

La leadership milanese, senza lasciare nessuno indietro

SALA MANZONI

Giuseppe Petronzi, Questore di Milano

Regina De Albertis, Presidente Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza

Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano

Ferruccio Resta, Presidente Fondazione Bruno Kessler

Claudia Sorlini, Vice Presidente Fondazione Cariplo

Alberto Sinigallia, Presidente Fondazione Progetto Arca

Marco Baccanti, Direttore Generale FITT

Gino Rigoldi, Fondazione Don Gino Rigoldi

Moderazione a cura di

Chicco Di Vincenzo, Responsabile Ansa Milano

Manuel Follis, Giornalista La Stampa

SALA PORTA

Ivano Gabrielli, Direttore Specialità Polizia Postale e delle Comunicazioni*

Guido Scorza, Componente Collegio del Garante per la protezione dei dati personali

Giulio Gallera, Presidente della Commissione Speciale PNRR, Regione Lombardia

Gabriele Faggioli, Presidente Clusit – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica

Marco Armoni, Fondatore Studio Armoni & Associati

Nadia Martini, Partner, Head of Data Protection Italy Rödl & Partner

Moderazione a cura di

Alessia Liparoti, Senior Editor True-News.it