Chi è Clizia Incorvaia, l’influencer e fashion blogger legata a Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia è una fashion blogger, influencer e modella di 41 anni originaria di Pordenone. In molti la conoscono per essere l’ex moglie di Francesco Sarcina, cantante del gruppo Le Vibrazioni. Mentre i due erano ancora sposati, l’influencer è finita al centro di un gossip che la vedeva in un flirt con Riccardo Scamarcio. Nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello Vip, durante il quale ha incontrato Paolo Ciavarro, con il quale adesso aspetta il primo figlio.

Ecco chi è Clizia Incorvaia.

Chi è Clizia Incorvaia: biografia e carriera

Clizia Incorvaia è nata a Pordenone il 10 ottobre 1980 ma ha vissuto in Sicilia, in provincia di Agrigento. Dopo il diploma conseguito al Liceo Classico si è trasferita a Milano, dove ha studiato scienze della comunicazione alla Cattolica. Nel frattempo ha iniziato a lavorare come modella, diventando famosa per la partecipazione al video “Guardami negli occhi” del cantante Paolo Meneguzzi.

Nel mondo dello spettacolo però è entrata nel 2016, anno in cui ha partecipato con l’ex marito Francesco Sarcina a Pechino Express. Successivamente Clizia Incorvaia lavora a programmi come Markette e Chiambretti Night, per poi ottenere un posto nella Casa più spiata d’Italia nel 2020. Nel frattempo ha continuato a lavorare come modella, sfilando per brand internazionali e prestando il volto ad aziende come Fiat, Puma e Kinder. Nel 2014 è anche approdata al grande schermo, recitando nel film Flashback, che le è valso molta fama.

La vita privata dell’influencer