Chiellini vince la MLS col Los Angeles FC: “Pronti a difendere il titolo”

Giorgio Chiellini vince il suo primo titolo di MLS con il Los Angeles FC: “Vincere ancora mi riempie di gioia, la prossima stagione lo difenderemo”. La squadra californiana ha trionfato ai rigori contro il Philadelphia Union, assicurandosi la sua prima vittoria del campionato statunitense.

Chiellini vince la MLS, il primo trionfo con il Los Angeles FC: “Pronti a difendere il titolo”

Giorgio Chiellini aggiunge la MLS Cup nella sua ampia bacheca di trofei.

Il roccioso difensore ex Juventus ha vinto il campionato nazionale statunitense con il Los Angeles FC. Costretto in panchina da un problema muscolare, ha assistito alla vittoria ai rigori del team californiano contro il Philadelfia Union, un degno finale dopo un roboante 3-3. È un momento storico per il Los Angeles FC: si tratta infatti del loro primo titolo nazionale in assoluto.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Chiellini si è detto entusiasta del grande risultato: “Oggi sembrava tutto perso invece con un po’ di fortuna siamo qui a festeggiare.

E per quello fatto durante l’anno credo che sia giusto cosi. È un piacere entrare nella storia di questo club, va dato merito a una grande organizzazione che mi ha colpito fino dai primi colloqui in primavera. Ho capito immediatamente che volevano vincere, avevano in testa quest’unico obiettivo. Ci siamo riusciti. Dal punto di vista personale arrivare e potere alzare un altro trofeo mi riempie di gioia“.

Chiellini ha molti piani per la sua off season, ma il suo sguardo è sempre rivolto alla prossima stagione: “Sicuramente tanta Nba dal vivo…

Poi tornerò un po’ in Italia a trovare i parenti e i miei amici. Ne ho bisogno dopo una annata così lunga. Qui si gioca da marzo a novembre e praticamente io non mi sono mai fermato. La prossima stagione dovremo difendere il titolo“.

LEGGI ANCHE: Chiellini assist-man in MLS: il video del lancio di 50 metri ad Arango

Le reazioni dall’Italia, le congratulazioni dalla Juve: “Complimenti Giorgio!”

Tante congratulazioni per Giorgio Chiellini anche dall’Italia. La Juventus ha dedicato un messaggio su Twitter all’ex leader della retroguardia bianconera: “Chiellini conquista la MLS, complimenti Giorgio!”.