Cosa è successo a Paul Pogba, quanto rientrerà dall’infortunio?

Cosa è successo a Paul Pogba, quando rientra finalmente dall’infortunio? Da gioiello di mercato a frustrante oggetto misterioso, il centrocampista francese non ha ancora mai visto il campo con la maglia della Juventus. Tutti gli ultimi aggiornamenti.

Cosa è successo a Paul Pogba, ancora infortunato: quando rientra?

Ancora nessuna traccia di Paul Pogba, fermo per infortunio dal suo arrivo alla Juventus in pompa magna nella sessione estiva. Il suo ritorno era stato inizialmente accompagnato da grande ottimismo ed eccitazione da parte dei tifosi, mentre oggi è solo fonte di enorme frustrazione. L’ennesimo problema muscolare ha rimandato ulteriormente il suo esordio con la maglia bianconera. Secondo le ultime valutazioni ci vorranno almeno 2-3 mesi di lavoro per rivederlo in campo al meglio.

Al riguardo si è espresso anche Fabrizio Tencone, ex medico sociale della Juventus: “Fisicamente, nelle ultime stagioni ha dimostrato una continuità non elevatissima. Conosco bene i colleghi della Juventus: prima di dare l’ok al suo acquisto hanno valutato tutto. Evidentemente le sue caratteristiche permettevano l’ok. Posso immaginare che l’infortunio al menisco abbia fatto iniziare tutto ciò che è successo dopo: si è rotto un equilibrio che non era stabilissimo”. Su un suo possibile ritorno a breve, Tencone è molto dubbioso: “Servirebbero informazioni precise su situazione muscolare e ginocchio. È l’articolazione da studiare attentamente. Il giudizio positivo o negativo lo darei in base alle condizioni del ginocchio: è quello l’indicatore. Dovendo dare una risposta sul futuro alla società da medico, controllerei soprattutto il ginocchio”.

Parla Allegri: “Non deve esserci rassegnazione, sono cose che capitano”

Nel post-partita del quarto di finale vinto contro la Lazio, il tecnico Massimiliano Allegri ha parlato anche della situazione legata a Pogba. L’allenatore, nonostante i mesi di attesa, ha cercato di risollevare gli animi: “Non siamo rassegnati nei confronti di Pogba, non deve esserci rassegnazione. Dispiace perché pensavamo di avere Paul a disposizione per mettere nelle gambe del minutaggio e invece non è così. Purtroppo, sono cose che capitano quando un giocatore viene da sei mesi, quasi nove, di inattività“.

Anche Allegri non ritiene che il suo rientro possa avvenire in tempi brevi. “Ci vuole un pochino di pazienza.” -ha spiegato ai microfoni della stampa- “Lui sta lavorando bene per cercare di rientrare il prima possibile, però questo momentaneamente non è possibile. Vediamo nei prossimi giorni ma come ho detto bisogna navigare a vista“.