Us Open 2022, Sinner batte Ivaska e vola ai quarti: quando e dove vedere la sfida contro Alcaraz

Us Open 2022, Sinner continua la sua avventura nel torneo internazionale di tennis. Dopo la vittoria contro il bielorusso Ivashka si è qualificato ai quarti del torneo. Tra l’altro anche l’altro italiano Berettini si è qualificato ai quarti.

Us Open 2022, Sinner batte Ivaska e vola ai quarti

Jannik Sinner continua la sua avventura nel torneo degli Us Open 2022. Ha sconfitto durante il suo cammino, al primo turno il tedesco Daniel Altmaier (2-3), al secondo l’americano Christopher Eubanks (0-3), ai sedicesimi un altro giocatore locale, Brandon Nakashima (1-3).

Non si è fermato perché Sinner ha eliminato il bielorusso Ilya Ivashka per 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 in 3 ore e 48 minuti di gioco qualificandosi per la prima volta ai quarti dello Us Open. Prima di lui anche Matteo Berrettini, nel superare per 6-2 al quinto set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, si è qualificato ai quarti. Con due giocatori ai quarti di finale l’Italia è la nazione più presente ancora in gara all’Open degli Stati Uniti al pari della Russia (Khachanov e Rublev).

Seguono la Norvegia (Ruud), l’Australia (Kyrgios), gli Stati Uniti (Tiafoe) e la Spagna (Alcaraz). Ora ai quarti Matteo Berrettini si troverà davanti Casper Ruud e Sinner affronterà Alcaraz, vittorioso al quinto set contro Cilic.

Quando e dove vedere la sfida contro Alcaraz

L’incontro tra Sinner ed Alcaraz, valido per i quarti di finale degli Us Open 2022, si disputerà mercoledì 7 settembre con orario da definire. Sarà possibile seguire la sfida in diretta televisiva sui canali Eurosport presenti su Sky ed in streaming sulle app/piattaforme di Now TV, Discovery+, Dazn e Sky Go.

LEGGI ANCHE: Champions League, le italiane in tv: quando giocano la prima partita e dove vederle