Champions League, le italiane in tv: quando giocano la prima partita e dove vederle

Champions League, le italiane in tv: la prima giornata del girone è pronta a partire per le squadre del Campionato di Serie A. Sfide importanti già dall’inizio con tante emozioni da vivere. Ecco dove seguirle in tv e in streaming.

Champions League, le italiane in tv

Il pacchetto televisivo delle partite in Champions League 2022-23 nella programmazione italiana rimane quella dello scorso anno. Sky trasmetterà 121 partite dell’intera edizione della UEFA Champions League a pagamento, finale compresa.

Le stesse gare che saranno trasmesse anche da Mediaset, con la differenza che 17 gare – finale compresa – saranno trasmesse in chiaro su Canale 5 (la migliore gara del martedì), mentre le restanti 104 prevedono una formula pay su Infinity+. Amazon, a partire dalla prima giornata della fase a gironi, manderà in onda la migliore partita del mercoledì sera in esclusiva, con un’italiana protagonista.

Quando giocano la prima partita e dove vederle

la prima partite dei giorni per le italiane sono in programma nelle due serata di martedì 6 e mercoledì 7 settembre 2022. Sono quattro le italiane che proveranno a superare il girone: Juventus, Milan, Inter e Napoli. Ecco il calendario delle italiane della prima giornate e dove vedere in tv e in streaming:

Psg – Juventus martedì 6 settembre alle ore 21 su Canale 5 e Sky

Salisburgo – Milan martedì 6 settembre alle ore 21 su Infinity+ e Sky

Inter – Bayern mercoledì 7 settembre alle ore 21 su Infinity+ e Sky

Napoli – Liverpool mercoledì 7 settembre alle ore 21 su Amazon Prime Video

