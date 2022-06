Tutte le papere di Donnarumma: le compilation di errori del portiere azzurro

Tutte le papere di Gigi Donnarumma, il web assalta il portiere con le compilation di errori. Dopo la polemica con Tiziana Alla nel post-partita di Germania-Italia, tanti utenti si sono prodigati nel ricordare al portierone i suoi momenti più imbarazzanti.

Le papere di Donnarumma: le compilation degli errori dal web

Donnarumma non ricorda, ma il web ha una memoria di ferro. I tifosi non hanno digerito le parole un po’ superbe del portiere della Nazionale dopo la sconfitta umiliante per 5 a 2 con la Germania.

Infastidito da un commento sui suoi errori durante la partita da parte della giornalista Rai Tiziana Alla, l’estremo difensore del PSG ha replicato: “Quando mi è capitato? Col Real Madrid, col fallo. Va be’ dai… se vogliamo fare polemica su queste cose, facciamole“. I tifosi del web non si sono fatti attendere e si sono sentiti in dovere di ricordare al portiere alcuni dei suoi momenti peggiori. Su Twitter sbuca una compilation dei suoi errori più clamorosi, ad opera dell’utente Marco Filippetti.

Tante le incertezze letali nel corso della carriera del giovane portiere, sia ai tempi del Milan che durante il suo primo anno in Francia. L’ultima, prima del fatale quinto goal dei tedeschi, proprio qualche giorno fa, sempre con la maglia della nazionale. Durante la partita con l’Inghilterra, in una situazione quasi identica a quella di ieri sera, Donnarumma sbaglia un passaggio e regala il pallone ad Abraham. Solo l’intervento di Locatelli impedisce al centravanti della Roma di portare gli inglesi in vantaggio.