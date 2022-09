Roger Federer si ritira dal Tennis dopo 20 Slam vinti: il suo messaggio

Roger Federer si ritira dal tennis, la decisione ufficiale è arrivata. Il campione di tennis, dopo 20 slam vinti nella sua carriera, ha deciso che è arrivato il momento di dire basta. La Laver Cup in programma la prossima settimana a Londra, ha fatto sapere, sarà il suo ultimo torneo Atp.

Roger Federer si ritira dal Tennis: il suo messaggio

Roger Federer, 41 anni, ha deciso di dire addio al tennis. All’età di 41 anni e dopo tantissime vittorie personali, negli Slam e su vari campi internazionali, il campione ha deciso di dire basta.

“Ho 41 anni, ho giocato oltre 1500 match in 24 anni. Il tennis mi ha trattato con più generosità di quanto avrei mai potuto immaginare. Bisogna capire quando arriva il momento di mettere fine alla mia carriera nelle competizioni. La Laver Cup in programma la prossima settimana a Londra sarà il mio ultimo torneo Atp. Giocherò ancora a tennis in futuro, ovviamente, ma non nei tornei del Grande Slam o nel tour”, dice lo svizzero.

Fededer e i 20 Slam vinti in carriera

Roger Federer è considerato, ad ogni modo, uno dei principali campioni di tennis contemporanei. Nella sua carriera, infatti, ha vinto 20 Slam e ha deciso di dire basta.

Gli ultimi due anni, in particolare, per Federer sono davvero qualcosa di complicato anche per i continui infortuni al ginocchio che gli sono di fatto costati due anni di carriera.