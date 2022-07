Torreira alla Roma una possibilità. Il calciatore: “Mi ha chiamato Mourinho”

Torreira alla Roma: la notizia è stata data dallo stesso calciatore in un’intervista rilasciata ai microfoni di El Pais. Il centrocampista si inserisce nella rosa dei profili che la Roma sta cercando di effettuare in questa sessione di calciomercato.

Torreira alla Roma una possibilità

Luca Torreira è entrato nella lista dei possibili acquisti della Roma per la prossima stagione. Il centrocampista dopo il prestito alla Fiorentina, non finito benissimo, è rientrato all’Arsenal.

Tuttavia, non è destinato a rimanere nel club inglese ma vorrebbe partire e questa volta farlo definitivamente.

Il club giallorosso della Roma è alla ricerca di un regista da poter affiancare o alternare a Matic. Sono ore di riflessione sia per il calciatore sia per il club giallorosso che ha nella lista diversi nomi ed in queste ore sta cercando di chiudere soprattutto la trattativa per Frattesi con il Sassuolo.

Il calciatore: “Mi ha chiamato Mourinho”

Lo stesso giocatore ha dato la notizia, rilevando che c’è stata una chiacchierata telefonica tra lui e l’allenatore della Roma: “Ho parlato con Mourinho tempo fa, mi ha chiamato. È un allenatore che ammiro. È un’occasione che mi tenta, ma non è facile”.

