Serie A, i positivi al Covid: sono tanti i calciatori contagiati

Serie A, i positivi: aumenta ogni giorno i contagiati dei club. I comunicati ufficiali si susseguono, chi pubblicando i nomi dei positivi chi invece solo il numero per rispetto della privacy.

Serie A, i positivi al Covid: tanti calciatori

L’aumento dei contagi in Italia ha colpito anche la Serie A. Tanti club di calcio sono stati colpiti da casi di positività e la ripresa del campionato è alle porte. Sono già 52 i casi emersi dopo i test di controllo e tanti giocatori devono ancora sottoporsi al molecolare.

Non solo calciatori ma anche allenatori e membri dello staff tecnico. Nei comunicati ufficiali pubblicati ormai ogni giorno dai club. alcuni nomi dei positivi sono stati resi pubblici altri sono coperti da privacy. Si parla anche di qualche calciatore di prima fascia no vax.

L’elenco dei positivi squadra per squadra

L’elenco dei casi positivi annunciati squadra per squadra è in continuo aggiornamento, perché molti test devono ancora essere processati altri invece effettuati per chi rientra dalle feste in famiglia soprattutto all’estero dove la situazione non è migliore.

Atalanta: due giocatori, uno è Musso.

Bologna: Hickey, Viola, Dominguez e Molla.

Cagliari: Nandez.

Empoli: 3 nel gruppo squadra.

Fiorentina: 1 giocatore.

Genoa: Shevchenko, Criscito e Serpe.

Inter: Dzeko, Cordaz e Satriano.

Juventus: Chiellini, Arthur e Pinsoglio.

Napoli: Osimhen (che è rimasto in Nigeria), Lozano ed Elmas. Malcuit e Petagna in quarantena, ma non positivi.

Roma: 1 giocatore.

Salernitana: 8 nel gruppo squadra, tra cui 7 giocatori.

Sampdoria: Falcone, Augello, un altro giocatore e 2 membri dello staff.

Sassuolo: 2 nel gruppo squadra.

Spezia: Hristov, Kovalenko, Nzola, Manaj e un collaboratore.

Torino: Verdi, altri tre giocatori e un membro dello staff.

Venezia: due positivo.

Verona: Magnani.

