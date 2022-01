Chi è il no vax nella squadra della Roma. Quali le conseguenze?

No vax Roma: nella squadra di calcio capitolina ci sarebbe un calciatore titolare non vaccinato. Il club vuole convincerlo a vaccinarsi.

No vax Roma: nella squadra di calcio capitolina ci sarebbe un giocatore non vaccinato. Il nome non è stato ancora reso pubblico ma intanto ci sarebbe già un positivo nel club.

Chi è il no vax nella squadra della Roma

Negli ultimi giorni il Covid ha colpito il calcio di Serie A. La Roma sta facendo i conti negli ultimi giorni con un caso spinoso nella sua rosa. Ci sarebbe un giocatore, si parla di un titolare, no vax.

Secondo alcune indiscrezioni, il giocatore sarebbe stato in vacanza a Dubai, postando sui social anche alcune foto.

Secondo voci vicine alla squadra, la dirigenza e l’allenatore Mourinho stanno cercando di convincere il calciatore a vaccinarsi perché le conseguenze ricadrebbero sulle scelte del tecnico e sulla squadra ma anche su di lui.

Quali le conseguenze?

Dal 10 gennaio scatta l’obbligo vaccinale per gli sportivi: per scendere in campo servirà il Super Green Pass, che si ottiene sottoponendosi appunto a vaccinazione o dopo guarigione dal virus.

Dunque, per la Roma è scattata la corsa contro il tempo per convincere il giocatore a vaccinarsi. Le possibilità altrimenti sarebbero di metterlo fuori rosa e sospendere parte dello stipendio come è successo anche ad alcuni calciatori del Bayern Monaco in Germania. Una strada che però il club vorrebbe evitare sia per non creare problemi nel gruppi squadra sia per dover fare a meno di un elemento importante per il tecnico e la squadra stessa.

