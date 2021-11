Pallone d’oro 2021, chi sono i favoriti

Pallone d’oro 2021, i favoriti: torna, dopo lo stop per Covid, il prestigioso premio di France Football. L’ultimo a trionfare, nel 2019, fu Leo Messi, seguito dal difensore del Liverpool Virgil Van Djik e Cristiano Ronaldo.

Pallone d’oro 2021, i favoriti

A metà autunno France Football ha annunciato i 30 finalisti che si contenderanno il Pallone d’Oro. Tra i favoriti c’è l’italiano Jorginho: il centrocampista dell’Italia ha conquistato Europei, Supercoppa Europea e Champions League.

Gli altri nomi sono Mbappè, Haaland, Kante e Benzema. Sopratutto il centrocampista del Chelsea, grazie alla Champions e alla sua continuità di prestazioni, sembra essere in grado di spingersi anche oltre la terza piazza. Lewandowski avrebbe vinto il Pallone d’Oro se fosse stato assegnato nel 2020: dall’altro canto l’attaccante del Bayern Monaco ha continuato a segnare tanti goal nel 2021 u questo potrebbe spingerlo verso il trionfo. Indietro sembrano esserci De Bruyne, Chiellini e Bonucci. Cristiano Ronaldo ha dalla sua parte i titoli di capocannoniere in Serie A e agli Europei, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

Pallone d’oro 2021, i candidati. Nella lista 5 italiani

A Parigi al Theatre du Chatelet il 29 novembre torna la cerimonia per assegnare il Pallone d’oro. Nella lista ci sono anche 5 calciatori italiani.

Jorginho Donnarumma Bonucci Barella Chiellini Bruno Fernandes Lautaro Martinez Messi Cristiano Ronaldo Kantè Mbappè Benzema Mahrez Gerard Moreno Pedri De Bruyne Lukaku Lewandowski Haaland Sterling Kane Foden Mount Ruben Dias Kjaer Neymar Salah Modric Suarez Azpilicueta

Non solo il Pallone d’Oro maschile. France Football assegnerà anche il Pallone d’Oro femminile, per il miglior giovane (Premio Kopa) e per il miglior portiere (Premio Yascin). Ecco le candidature.

Candidati Pallone d’Oro femminile

Alexia Putellas Magdalena Eriksson Marie-Antoinette Katoto Sam Kerr Stina Blackstenius Ellen White Christiane Endler Jennifer Hermoso Fran Kirby Kadidiatou Diani Wendie Renard Samantha Mewis Pernille Harder Vivianne Miedema Sandra Paños Lieke Martens Jessie Fleming Irene Paredes Ashley Lawrence Christine Sinclair

Candidati Premio Kopa

Mason Greenwood Bukayo Saka Pedri Jérémy Doku Ryan Gravenberch Jamal Musiala Florian Wirtz Jude Bellingham Giovanni Reyna Nuno Mendes

Candidati Premio Yascin