Napoli arrembante, parla Osimhen: “Ringrazio i compagni”

Al termine della recentissima vittoria contro lo Spezia, Osimhen ha rilasciato delle dichiarazioni parlando del Napoli e dell’ennesima prestazione da urlo. La compagine partenopea è ormai imprendibile e, continuando così, potrebbe a tutti gli effetti ipotecare lo scudetto. Attualmente non ci sono rivali.

Luciano Spalletti si gode la sua squadra, continuando a lavorare sulla mentalità e sull’atteggiamento.

Osimhen parla del suo Napoli

Ormai sempre più in vetta, il Napoli di Luciano Spalletti si gode l’ottimo periodo che vede il club in testa in Serie A e con il miglior attacco. Nella 21° giornata di campionato, il Napoli ha vinto la trasferta in Liguria contro lo Spezia, nel lunch match domenicale. Un secco 0-3 che mette ancora una volta in mostra la forza della rosa. Gol su rigore di Kvaratskhelia e doppietta di Osimhen a chiudere i conti.

Lo stesso attaccante classe ’98 ha poi rilasciato un’intervista, trattando diversi argomenti, come lo stato di forma della squadra e i suoi due sigilli:

“Dobbiamo guardare avanti e combattere come fatto oggi, anche nel primo tempo contro una squadra solida e cattiva è stata un’ottima partita. Sono contento perché sto migliorando tanto, credo in me. Ringrazio i compagni e il tecnico per quello che sto facendo, cercherò di migliorare ancora“.

Non poteva mancare la domanda sulla possibilità di vincere lo scudetto:

“Abbiamo una bella possibilità per vincere, ma continuiamo partita dopo partita e poi ci penseremo a fine stagione. Vediamo cosa succede”.

Infine la particolare “esultanza” dopo il gol, dove è andato in tribuna a scusarsi con una tifosa che aveva colpito con una pallonata:

“Per sbaglio ho calciato forte in tribuna, ho colpito una tifosa e sono andato a scusarmi”.

Con 14 gol all’attivo, il nigeriano è ormai il leader della classifica marcatori e spinge, a suon di reti, il Napoli a coronare il suo sogno.

