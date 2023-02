Spalletti nel fuorionda furioso: ecco con chi e cosa ha detto l’allenatore del Napoli

Spalletti si è lasciato andare a un furiosa fuorionda dopo la partita contro l’Eintracht Francoforte. Il tecnico del Napoli è rimasto infastidito di alcuni commento che ovviamente non gli sono piaciuti.

Spalletti nel fuorionda furioso

Luciano Spalletti si è lasciato andare a un fuorionda abbastanza turbolento dopo la vittoria in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Dopo il collegamento con lo studio di Sport Mediaset e l’inizio dell’intervista con Sky, il tecnico toscano ha commentato, in modo molto infastidito, qualcosa che avrà sentito poco prima che iniziasse poi il nuovo collegamento con i giornalisti e conduttori di Sky.

Ecco con chi e cosa ha detto l’allenatore del Napoli

“Mi parlano ancora di Totti e Icardi in televisione un’altra volta, stanno parlando di come ho gestito Totti e Icardi, ora a uno gli telefono per bene, glielo faccio vedere come li ho gestiti…”. Con precisione non si sa a chi erano indirizzate queste parole. Secondo alcuni Spalletti si riferiva a una domanda fatta durante il postpartita su Mediaset sui due giocatori. Il riferimento di Spalletti, molto probabilmente, è alla chiosa del giornalista Sandro Sabatini dopo il collegamento con l’allenatore del Napoli su Mediaset: “Ripercorrendo la storia di Spalletti – aveva detto l’opinionista in studio – è evidente che lui da allenatore ha avuto delle situazioni in carriera che non erano esclusivamente di campo, tecniche e tattiche. Parliamo ovviamente di Totti alla Roma e Icardi all’Inter. Viene il sospetto che durante queste esperienze in certi particolari momenti abbia disperso un po’ di energie e tempo, portandolo ad avere più stress, che a Napoli invece non ha. Qui a Napoli sta facendo semplicemente l’allenatore“.

Fuorionda di Spalletti contro lo studio di Sky GODO pic.twitter.com/mokctxvEEp — ROBOTKA 🎩 (@pasquale_caos) February 21, 2023

