World Games 2022: programma, tv, streaming ed italiani in gara

World Games 2022: in corso negli Stati Uniti la manifestazione sportiva che mette insieme 110 Nazioni in gara.

World Games 2022: è in corso la manifestazione sportiva negli Stati Uniti con 30 sport e 54 discipline in totale. Ecco come seguire e chi sono gli italiani che prendono parte all’evento dall’altra parte del mondo.

World Games 2022: programma

World Games 2022 è la manifestazione sportiva in corso a Birmingham (Stati Uniti, Alabama), arrivata alla sua undicesima edizione, con protagonisti 30 sport per 54 discipline con un totale di 206 eventi.

Riguardo gli italiano in gara si inizierà con il paracadutismo alle 15.15 italiane e si chiuderà con la danza sportiva attorno alle 05.00 italiane. 110 Nazioni patecipano alla manifestazione.

World Games 2022: diretta tv e in streaming

La diretta streaming degli eventi principali sarà su Olympic Channel.

Italiani in gara