Olimpiadi Invernali 2022 italiani in gara oggi: dove e a che ora vederli?

Olimpiadi Invernali 2022 italiani in gara oggi: continuano i giochi olimpici a Pechino. Ecco gli atleti azzurri in gara oggi 9 febbraio

Olimpiadi Invernali 2022 italiani in gara oggi: continuano le gare nella giornata di mercoledì 9 febbraio. Tanti gli atleti azzurri previsti nelle gare nel corso della giornata.

Olimpiadi Invernali 2022 italiani in gara oggi

Ecco l’elenco degli azzurri impegnati mercoledì 9 febbraio nelle Olimpiadi Invernali in programma in Cina.

02.30, SLITTINO: allenamento singolo maschile staffetta a squadre – Italia (Leon Felderer?)

03.15, SCI ALPINO: prima manche slalom donne – da selezionare tra Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia

03.30, SCI ALPINO: prima prova cronometrata discesa combinata alpina uomini – da selezionare tra Luca De Aliprandini, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

04.00, SNOWBOARD: cross donne seeding run 1 – Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

04.00, FREESTYLE: finale freeski big air uomini Run 1 – Leonardo Donaggio

04.22, FREESTYLE: finale freeski big air uomini Run 2 – Leonardo Donaggio

04.45, FREESTYLE: finale freeski big air uomini Run 3 – Leonardo Donaggio

04.55, SNOWBOARD: cross donne seeding run 2 – Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

05.30, SNOWBOARD: halfpipe uomini Qualification Run 1 – Lorenzo Gennero, Louis Philip Vito III

05.40, SKELETON: prove 5 e 6 singolo donne – Valentina Margaglio

06.21, SNOWBOARD: halfpipe uomini Qualification Run 2 – Lorenzo Gennero, Louis Philip Vito III

06.45, SCI ALPINO: seconda manche slalom donne – da selezionare tra Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia

07.30, SNOWBOARD: cross donne ottavi di finale – ev. Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

08.00, COMBINATA NORDICA: salto trial round Gundersen individuale trampolino piccolo – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa 08.07, SNOWBOARD: cross donne quarti di finale – ev. Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli 08.20, SKELETON: prove 5 e 6 singolo uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari 08.28, SNOWBOARD: cross donne semifinali – ev. Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli 08.45, SNOWBOARD: cross donne small final, a seguire big final – ev. Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli 09.00, COMBINATA NORDICA: salto competition round Gundersen individuale trampolino piccolo – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa 11.00, SALTO CON GLI SCI: allenamento 1 trampolino grande uomini – Giovanni Bresadola 12.00, COMBINATA NORDICA: fondo 10 km Gundersen individuale – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa 12.00, SHORT TRACK: quarti di finale 1500 metri uomini – tre tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser 12.44, SHORT TRACK: batterie 1000 metri donne – due tra Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina 13.29, SHORT TRACK: semifinali 1500 metri uomini – tre tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser 13.45, SHORT TRACK: semifinali 3000 metri staffetta donne – Italia (composizione da definire) 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Repubblica Ceca-Danimarca, Girone B donne 14.13, SHORT TRACK: Finale B 1500 metri uomini – tre tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser 14.20, SHORT TRACK: Finale A 1500 metri uomini – tre tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser 14.35, SLITTINO: seconda manche doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

Gli italiani in gara: dove vederli

La diretta integrale sarà trasmessa in diretta streaming, con abbonamento, da Eurosport Player, visibile anche su Sky sui canali 210 e 211 e su Discovery+ che, proprio come successo per le Olimpiadi di Tokyo, offrirà una vasta gamma di canali tematici.

La diretta streaming sarà disponibile, sempre a pagamento, anche su DAZN, Amazon Prime Video Channels, Eurosport App, NOW e TIMVISION. La Rai fornirà invece una copertura di 100 ore divise tra i canali Rai 2 e Rai Sport: in questo caso invece si tratterà di una visione in diretta, gratis e in chiaro.

Le gare, tenendosi in Cina, con un fuso orario di sette ore avanti rispetto all’Italia, inizieranno di notte, intorno alle 2 del mattino, e termineranno nel primo pomeriggio.

LEGGI ANCHE: Olimpiadi invernali 2022: italiani in gara