Serie A oggi in tv: orari delle partite e dove vederle

Serie A oggi in tv: orari e partite nel weekend calcistico in Italia. Scontri diretti per posizioni determinati e punti in palio importanti.

Serie A oggi in tv: orari e partite delle sfide di sabato 12 e domenica 13 marzo. Sfide sia per la salvezza, per l’Europa e per la lotta scudetto. Sabato sono in programma quattro sfide.

Serie A oggi in tv: orari delle partite

La ventinovesima giornata di Serie A si apre sabato 12 marzo alle ore 15 con ben due sfide molto importanti soprattutto per la lotta salvezza. La Salernitana di Nicola cerca i primi 3 punti della nuova società per poter provare ad iniziare a credere nella salvezza.

Partita non semplice perché contro ci sarà il Sassuolo di Dionisi.

La seconda sfida delle 15 vede contro lo Spezia di Motta contro il Cagliari di Mazzarri per poter mettere punti importanti sempre più per raggiungere la salvezza. Sfida equilibrati in Liguria.

Nel tardo pomeriggio alle ore 18, la Juventus di Allegri va a Genova contro la Sampdoria di Giampaolo che è in crisi e cerca una vittoria, che non sarà semplice contro i bianconeri.

Ultima sfida è quella del Milan contro l’Empoli. Ore 20.45 fischio di inizio al Meazza. Partita non scontata, anche se Pioli ha recuperato anche Ibrahimovic.

Sabato 12 marzo ore 15:00 – Salernitana-Sassuolo:

Sabato 12 marzo ore 15:00 – Spezia-Cagliari:

Sabato 12 marzo ore 18:00 – Sampdoria-Juve:

Sabato 12 marzo ore 20:45 – Milan-Empoli

Dove vedere le partite di oggi e di domani