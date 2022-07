Sampdoria, cessione vicina: l’offerta arriva dagli Stati Uniti

Sampdoria, cessione vicina alla conclusione a una cordata che proviene dagli Stati Uniti. La notizia viene lanciata da La Repubblica che addirittura è sicura nella chiusura della trattativa a fine agosto. Ancora molto riserbo sui nomi dei nuovi potenziali proprietari.

Sampdoria, cessione vicina

La Sampdoria sarebbe vicina alla cessione. Secondo La Repubblica il passaggio definitivo ci sarebbe verso fine agosto. C’è molto ottimismo sulla trattativa con una cordata straniera che sarebbe intenzionata ad investire in Italia e proprio nel club ligure.

Secondo sempre La Repubblica: «Filtra sempre maggiore ottimismo su un possibile passaggio di proprietà, perlomeno a livello di contratto preliminare, addirittura entro la fine di agosto. Con una delle cordate, di estrazione statunitense, pare sia già stato perfezionato uno scambio di documentazione tra le parti e finora tutto sta procedendo nella direzione giusta, come se esistesse una forte determinazione a portare avanti l’operazione in tempo rapidi».

L’offerta arriva dagli Stati Uniti

Non ci sono informazioni certe sul nome de nuovi potenziali proprietari. Si vocifera il nome Dinan, ma fin qui sono trapelate poche informazioni utili a restringere il quadro dei potenziali interessati. Quello che è dato per certo, è che la cordata in questione ha in mente di affidare la carica di direttore sportivo a Gianluca Petrachi. La trattativa, ad ogni modo, procede spedita.

