Calciomercato Juve, Rabiot-Firmino: si tratta lo scambio clamoroso

Calciomercato Juve: il Liverpool vuole Rabiot, i bianconeri chiedono Firmino. Secondo un’indiscrezione dell’Indipendent, la dirigenza juventina sta trattando per uno scambio tra il centrocampista francese e il duttile attaccante brasiliano.

Calciomercato Juve, si tratta per lo scambio Rabiot-Firmino

Il futuro di Adrien Rabiot potrebbe essere ben lontano dalla Juventus. Il centrocampista francese è da tre anni in bianconero, e finora la sua esperienza è stata caratterizzata da diversi alti e bassi.

Nonostante la stima dell’allenatore Massimiliano Allegri, il metronomo potrebbe lasciare la squadra in questa sessione di mercato. E le pretendenti, a quanto pare, non mancano. Secondo alcune voci riportate dal quotidiano inglese Indipendent, il Liverpool ha manifestato il suo interesse per il calciatore. La Juventus avrebbe risposto chiedendo in cambio il versatile mediano guineano Naby Keita, ma i Reds lo hanno subito escluso dalla trattativa. Per questo motivo, la dirigenza bianconera avrebbe ripiegato su un altro profilo di qualità: Roberto Firmino.

Il duttile attaccante brasiliano ha trovato meno spazio in maglia rossa rispetto alle scorse stagioni e potrebbe essere interessato ad una nuova avventura in Serie A.

Quanto c’è di vero: nessuna conferma, le società restano vaghe

Per il momento né la Juventus né il Liverpool hanno confermato la trattativa. Secondo IlBianconero.it non risulta alcuna trattativa dei dirigenti della Juve per Naby Keita, né risultano contatti con gli agenti di Firmino.

Nel caso in cui i Reds e la Juventus riuscissero a trovare un accordo, resterebbe ancora da risolvere il nodo ingaggio. L’attaccante brasiliano guadagna quasi undici milioni di euro a stagione, una cifra ben lontana rispetto a quanto i bianconeri sono disposti a spendere. Da parte sua Adrien Rabiot ha più volte messo in chiaro di non voler lasciare Torino. Il Corriere dello Sport ha segnalato che negli scorsi giorni il metronomo francese ha infatti rifiutato una proposta del Newcastle.

Restano comunque molte le squadre interessate alle sue prestazioni, pronte a tentarlo con una nuova esperienza. Oltre al Liverpool, anche i due team di Manchester e il PSG tengono d’occhio la situazione.