Chi è Davide Ancelotti, figlio dell’allenatore Carlo: vita privata e squadre allenate

Chi è Davide Ancelotti: figlio del famoso e conosciuto allenatore di calcio Carlo. Da una decina di anni segue la strada del padre e si è seduto anche lui sulle principali panchine di calcio in Europa.

Chi è Davide Ancelotti: vita privata

Davide Ancelotti è il figlio del famoso allenatore Carlo Ancelotti che oggi è allenatore del Real Madrid. Nato il 22 luglio del 1989, Davide ha una laurea in Scienze Motorie Sportive e ha conseguito il patentino Uefa A.

Ha iniziato la sua carriera da calciatore nelle giovanili del Milan fino alla Primavera. Poi dopo l’esperienza al Borgomanero, ha deciso di intraprendere un altro tipo di carriera ma sempre nel mondo del calcio. Davide ha una compagna, Ana Galocha e con lei ha già messo su famiglia dato che hanno due figli: Lucas e Leo.

Le squadre allenate

Dal 2012 Davide fa parte dello staff tecnico del padre Carlo e si occupa principalmente delle scelte tecnico-tattica delle squadre.

Ha iniziato la carriera sulla panchina seguendo il percorso del padre: prima come preparatore atletico al Paris Saint Germain, poi al Real Madrid fino al 2016. In seguito, Carletto si trasferisce a Monaco di Baviera, sponda Bayern Monaco, e sceglie Davide come suo vice allenatore. Da lì proseguirà assumendo lo stesso ruolo, anche al Napoli e all’Everton, poi di nuovo al Real Madrid nella stagione 2021/2022.

