Salernitana-Juventus, le probabili formazioni

Archiviata il Monday night, non è ancora arrivato il momento di tirare le somme. La 21° giornata di Serie A non si può infatti dire conclusa, dato che manca il posticipo del Martedì. A scontrarsi due squadre di metà classifica, seppur possa sembrare impensabile. Ecco di seguito le probabili formazioni di Salernitana-Juventus, gara che può portare una delle due a fare un vero e proprio balzo.

Una “rivincita” tra Allegri e Nicola, dopo le tante polemiche dell’andata.

Le probabili formazioni di Salernitana-Juventus

Da un lato la sedicesima in classifica con 21 punti, dall’altro la tredicesima con 23 punti (sebbene con un -15 di penalizzazione). L’andata si concluse con un discutibile 2-2 e un gol annullato a Milik nel finale, sebbene regolare. Questa volta non si tratta semplicemente di una gara, ma di uno “scontro salvezza”, come lo ha definito lo stesso Massimiliano Allegri. Vincere vorrebbe dire scacciare i brutti pensieri e ridare fiducia al club. Per i campani trionfare vorrebbe dire recuperare punti persi per strada.

Di seguito le probabili formazioni dei due club, anche se potrebbe essere messo in atto qualche altro cambiamento:

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Sambia; Bronn, Troost Ekong, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia.

Allenatore: Davide Nicola.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Si scende in campo Martedì 7 Febbraio 2023 alle ore 20:45, terreno di incontro lo Stadio Arechi di Salerno. Il match sarà visibile sulla piattaforma DAZN.

Da una parte la grinta di Nicola e dall’altra il cinismo di Allegri. Sulla carta non ci sarebbe storia, ma potrebbe rivelarsi una gara combattuta. Entrambe giocheranno con i titolari, dimostrazione di quanto rispetto ci sia tra le due squadre, che non possono permettersi ulteriori passi falsi. Ormai con un “progetto simile”, i 40 punti risultano fondamentali per costruire qualcosa di più concreto.

