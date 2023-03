Classifica Serie B: vola il Frosinone, bene Bari e Sudtirol

Al termine della 27° giornata, la classifica di Serie B è ormai sempre più chiara e definita. In vetta c’è soltanto il Frosinone che vanta un importante +11 sul Genoa. Bene il Bari e il Sudtirol che, da neopromosse, si giocano un posto per i playoff. Crisi nera per il Brescia, ormai più vicino alla Serie C che alla permanenza.

Mancano ancora 11 gare, ma lo stato di forma delle squadre è ormai evidente. Classifica Serie B: si vola ai piani alti Sono servite 27 giornate per azzardare alcune tesi, tra chi punta realmente alla Serie A e chi si accontenta della zona grigia. Una cosa appare certa: nel complesso le neopromosse stanno facendo meglio delle retrocesse. Ai piani “bassi” l’incubo retrocessione si fa sempre più pressante e tra i club è lotta all’ultimo punto. Di seguito la classifica Serie B aggiornata dopo il turno infrasettimanale: Frosinone: 58 punti Genoa: 47 Bari: 46 Sudtirol: 44 Reggina: 42 Pisa: 41 Cagliari: 38 Parma: 37 Palermo: 37 Ascoli: 36 Modena: 35 Ternana: 35 Cittadella: 34 Como: 32 Perugia: 30 Venezia: 29 Benevento: 27 Brescia: 26 Cosenza: 26 SPAL: 25 Un quadro preciso di chi ce la sta facendo e chi no, rispettando chiaramente i vari obiettivi. Il Frosinone può sorridere e, vantando un buon distacco, già pregusta la Serie A, la quale manca da diversi anni. Segue – a distanza di 11 punti – il Genoa, una retrocessa che sa il fatto suo. Anche la seconda in classifica accede direttamente alla massima serie, ma deve stare attenta (in questo caso) alle inseguitrici. Il Bari ha infatti un solo punto in meno e il Sudtirol potrebbe continuare a stupire (è il suo primo anno in Serie B). Netto il calo della Reggina, che comunque è in zona playoff, come anche Cagliari – grazie alla cura Claudio Ranieri – e il Parma, fin troppo altalenante. Le altre due neopromosse, ovvero Palermo e Modena, seguono la scia delle prime otto e dunque sperano di strappare un biglietto per i playoff, sebbene l’obiettivo sia la salvezza; in questo momento più che realizzabile. A correre ai ripari Venezia, Benevento e Brescia che dal progetto promozione sono passate all’obiettivo salvezza. LEGGI ANCHE: Calcio, Hakimi accusato di violenza sessuale.