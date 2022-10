Ronaldo lascia il campo prima della fine del match: l’allenatore lo snobba anche nel post partita

Ronaldo lascia il campo e si dirige verso gli spogliatoi prima della fine della partita tra Manchester United e Tottenham. Quest’immagine sta facendo il giro del web e racconta il momento negativo del campione portoghese che non riesce più ad essere un protagonista.

Ronaldo lascia il campo prima della fine del match

Cristiano Ronaldo ancora una volta deve assistere dalla panchina durante il match tra Manchester United e Tottenham, finito 2 a o per i compagni del portoghese.

Le immagini che stanno facendo il giro del web vedono il portoghese lasciare il campo prima della fine della partita. Ronaldo prima del 90’ si è alzato dalla panchina e si è infilato nel tunnel degli spogliatoi. Il fischio della fine c’è stato ben 4 minuti dopo.

L’allenatore lo snobba anche nel post partita

Nella conferenza post partita l’allenatore olandese Ten Hag ha quasi snobbato l’argomento Ronaldo, a seguito della sua uscita dal campo prima della fine della partita. “Oggi non mi interessa Ronaldo, ce ne occuperemo domani – ha dichiarato l’olandese -.

Voglio mantenere l’attenzione su questa squadra, su chi è andato in campo”. Poi, l’allenatore olandese spiega perché ha preferito al portoghese l’utilizzo di Rashford al centro dell’attacco. “Contro una squadra che pressa come fa il Tottenham avevamo bisogno di giocatori che fanno pressing e ci danno dinamicità. Avevo visto già domenica contro il Newcastle, quando è entrato, che Rashford era in grado di darci queste cose. È il motivo per cui ho scelto lui”.

