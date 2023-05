L’Inter vola a Istanbul: le cifre folli per aerei e alberghi

L'Inter a Instabul, il mercato aereo ed alberghiero si è subito adeguato alla situazione. Per non parlare del prezzo del biglietto

L’Inter è in finale di Champions League, un fatto storico per il club nerazzurro ed i suoi tifosi che arriva 13 anni dopo la notte del triplete di Madrid. E, come allora, ci sarà una vera e propria migrazione di milanesi e tifosi italiani in genere verso Istanbul. Il mercato ci ha messo pochi minuti ad adeguarsi alla situazione, parliamo del mercato aereo ed alberghiero.

L’Inter a Instabul: già al termine dei quarti il prezzo per la settimana pre finale era raddoppiato

Anzi, ad essere sinceri il fatto che la semifinale fosse proprio tra le due squadre di Milano ha favorito che gestisce i prezzi di aerei ed hotel; un esempio. Normalmente il prezzo di un biglietto aereo diretto per un weekend nella capitale turca costa attorno ai 180 euro, grazie ad alcune compagnie low-cost locali. Il più economico è il volo dallo scalo milanese (in realtà si tratta dell’aeroporto di Orio al Serio, Bergamo) che per 170 euro offre andata e ritorno. Bene; già al termine dei quarti di finale il prezzo per la settimana pre-finale era raddoppiato.

I più rapidi hanno potuto accaparrarsi il famoso tagliando per 400 euro. Un prezzo doppio rispetto al solito ma ancora, per così dire, nella logica. Con il passare dei giorni però i biglietti a questo prezzo sono andati esauriti in fretta fino ad arrivare a 600 euro, cioè più del triplo del normale.

Inter in finale: la folle crescita dei prezzi

La folle crescita dei prezzi non si è di certo fermata qui, anzi. Nel dopo partita della semifinale di ieri, con la certezza della finalista, ecco che si è registrata un’ulteriore impennata.

Se provate oggi a fare una ricerca online o chiamando il vostro agente di viaggi vi sentirete rispondere che il prezzo minimo per il volo diretto è di 889 euro a biglietto; siamo ad oltre 4 volte il prezzo normale. Verrebbe da pensare di cambiare l’aeroporto di partenza, scegliendo un’altro scalo italiano. Beh, il mercato ha previsto anche questa vostra “furbata”. Da Roma, ad esempio, il volo diretto costa paradossalmente ancora di più: 939 euro.

Voli a/r per Instanbul a 360 ore ma per nove ore di viaggio complessive

Certo, ci sono combinazioni meno costose. Ci sono andata e ritorno offerte a 360 euro (comunque a caro prezzo) ma che invece delle canoniche due ore e mezza di volo vi costringeranno a due scali e ad un viaggio di 9 ore complessive.

Anche gli hotel sono quasi intoccabili

Una soluzione alternativa potrebbe essere quella dei charter. Il mercato aereo infatti da settimane ha già pensato anche a questo al punto che non risultano esserci nuovi apparecchi disponibili oltre i 12 che verranno organizzati per il weekend della finale. I prezzi? Inutile dire che ricalcheranno, se non supereranno, quelli delle compagnie aeree tradizionali anche se in questo caso verranno venduti soprattutto pacchetti completi (volo+soggiorno). Ecco, soggiorno. Anche gli hotel hanno fatto il loro bel rincaro, ma da questo punto di vista c’è più scelta, non fosse altro di tipologia. Ad oggi si possono trovare dei tre stelle dignitosi a 300 euro a stanza ma la disponibilità non è altissima. Si rischia quindi di dover quindi sborsare di più.

A tutto questo, inutile dirlo, si aggiunge il costo del biglietto: difficile pensare ad un tagliando al di sotto dei 200 euro. Il conto è presto fatto: la trasferta per il tifoso nerazzurro arriverà a costare fino a 2000 euro tutto compreso. Ma, fidatevi. Ci sarà la corsa per esserci, a qualunque costo.